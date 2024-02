Rittenschema WK afstanden | Wie zien we op dag twee in actie in Calgary?

De WK afstanden beginnen vandaag in Calgary. Voor de schaatsers is dit hét hoogtepunt van het seizoen. Zie hier de rittenschema's voor de WK afstanden bij het schaatsen.

Het scheelt nogal tegen wie een schaatser rijdt. Als de tegenstander even snel of zelfs iets sneller is, kan de schaatser zich daaraan optrekken. Lees hier het complete programma en de tijden van de WK afstanden.

Erben Wennemars voorspelde de resultaten van de beste Nederlanders op de WK afstanden. De oud-topschaatser kwam tot vier gouden medailles voor Nederland. Bekijk hier met welke medailles Nederland er - volgens Wennemars - vandoor gaat.

Vrijdag 17 februari

Rittenschema's nog niet bekend



Afstanden die vandaag gereden worden:



Ploegenachtervolging vrouwen



Ploegenachtervolging mannen



500 meter vrouwen



500 meter mannen

Femke Kok (23) gooit alles op 500 meter bij WK afstanden: 'Ik wil mijn titel met succes verdedigen' Femke Kok is met TeamNL aangekomen in Calgary. Deze week staan daar de WK afstanden op het programma. De 23-jarige topschaatsster wil daar haar titel verdedigen op de 500 meter. Ondertussen baalt Kok stiekem van haar afwezigheid op de 1000 meter. "Ik heb laten zien dat ik daar ook medaillekansen heb."

Zaterdag 18 februari

Rittenschema's nog niet bekend



Afstanden die deze dag gereden worden



Mass start vrouwen



Mass start mannen



1000 meter vrouwen



1000 meter mannen

WK afstanden | Van Jordan Stolz tot Miho Takagi: dit zijn de concurrenten van de Nederlandse schaatsers De WK afstanden worden écht niet zomaar een Nederlands feestje. Misschien is de concurrentie voor TeamNL wel groter dan ooit. Op geen enkele afstand steekt er een Nederlandse schaatser écht bovenuit. Dit zijn de buitenlandse schaatsers die een oranje medailleregen gaan proberen te voorkomen.

Zondag 19 februari

Rittenschema's nog niet bekend



Afstanden die deze dag gereden worden



5000 meter vrouwen



10000 meter mannen



1500 meter vrouwen



1500 meter mannen

Waar spektakel op de teamsprint bij de mannen: Nederland mist op 0,002 seconde het goud Een absoluut spektakel werd de teamsprint bij de mannen op de WK afstanden. Nederland begon met een aanscherping van het wereldrecord (1:17.18), maar zag andere landen datzelfde wereldrecord aanvallen en verbeteren.

WK afstanden | Nederlandse vrouwen stellen zwaar teleur op de teamsprint De Nederlandse vrouwen zijn op de teamsprint op de WK afstanden buiten de medailles gevallen. De drie schaatssters waren vanaf het startschot geen team en konden dus geen indruk maken.

Patrick Roest met perfecte race wereldkampioen op de 5000 meter Patrick Roest is wereldkampioen geworden op de 5000 meter. De Nederlandse schaatser reed een super vlakke rit en klopte zijn concurrent van dit seizoen, Davide Ghiotto, met een tijd van 6:07.28. Daarmee was hij 1.33 seconde sneller dan de Italiaan.

Irene Schouten schittert met goud op 3000 meter bij WK in Calgary Irene Schouten heeft op het tandvlees goud gepakt op de 3000 meter op de WK afstanden. De Nederlandse schaatsster moest er heel diep voor gaan, want Isabella Weidemann werd verrassend tweede met een hele sterke tijd.