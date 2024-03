Rittenschema WK sprint 2024 | Loting koppelt Femke Kok en Jenning de Boo aan klassementsleiders

De titels bij de WK sprint worden vrijdag verdeeld in het Duitse Inzell. Dan rijden de mannen en de vrouwen voor de tweede keer een 500 meter en een 1000 meter. Bekijk hier de rittenschema's voor vrijdag 8 maart.

In Inzell doen zes Nederlanders mee aan de WK sprint. Bij de mannen zijn Kjeld Nuis, Jenning de Boo en Joep Wennemars van de partij. Jutta Leerdam, Femke Kok en Isabel Grevelt verdedigen de Nederlandse eer bij de vrouwen. Leerdam werd in 2022 wereldkampioene en is dus de titelverdedigster.

De opzet van het toernooi is heel simpel. Alle schaatsers en schaatssters rijden twee keer een 500 meter en twee keer een 1000 meter. Donderdag stonden de eerste 500 en 1000 meter op het programma en vrijdag mogen ze nog een keer aan de bak. Inmiddels is ook de loting voor de 500 meter op de slotdag geweest en zijn de rittenschema's voor die afstand bekend.

Nederlanders tegen de favorieten

Bij de vrouwen heeft Miho Takagi de touwtjes stevig in handen, maar wie weet kunnen Kok en Leerdam nog voor een verrassing zorgen. Kok rijdt op de 500 meter tegen Takagi en dat is natuurlijk de specialiteit van de Nederlandse.

Laurent Dubreuil gaat aan de leiding bij de mannen, maar de verschillen zijn klein. Jenning de Boo is de beste Nederland en rijdt op de 500 meter tegen de Canadees. Als hij bij hem in de buurt weet te blijven op die afstand dan houdt hij zicht op de wereldtitel. Ook Kjeld Nuis maakt nog kans op een medaille en misschien wel het goud.

Puntentelling WK sprint

De puntentelling voor de WK sprint klinkt ingewikkeld en daarom leggen we het je zo makkelijk mogelijk uit. De tijd die gereden wordt op de 500 meter, wordt omgezet in punten. Een tijd van 34,14 seconden wordt 34.140 punten. Op de andere sprintafstand, de 1000 meter, wordt de tijd in seconden gedeeld door twee. Een tijd van 1:06.20 wordt in punten (66,20 seconden / 2) 33.100.

Na twee keer de 500 meter en twee keer de 1000 meter worden op zondag alle punten bij elkaar opgeteld voor het eindklassement. Degene met de minste punten (want de snelste tijd) is de winnaar.

Rittenschema 500 meter vrouwen (18.30 uur)

Binnenbaan Buitenbaan Rit 1 Sofia Thorup Inessa Shumekova Rit 2 Kristina Shumekova Maddison Pearman Rit 3 Julie Samsonsen Martine Ripsrud Rit 4 Serena Pergher Martyna Baran Rit 5 Iga Wojtasik Kim Min-Ji Rit 6 Alina Dauranova Isabelle van Elst Rit 7 Karolina Bosiek Anna Ostlender Rit 8 Kim Min-Sun Lee Na-Hyun Rit 9 Rio Yamada Ruining Tian Rit 10 Ellia Smeding Vanessa Herzog Rit 11 Isabel Grevelt Erin Jackson Rit 12 Jutta Leerdam Kimi Goetz Rit 13 Femke Kok Miho Takagi

Rittenschema 500 meter mannen (19.07 uur)

Binnenbaan Buitenbaan Rit 1 Joep Wennemars Altaj Zjardembekuly Rit 2 Tuukka Suomalainen Ignaz Gschwentner Rit 3 Henrik Rukke Yankun Zhao Rit 4 Alessio Trentini Kim Jun-Ho Rit 5 Stefan Emele Nii Llop Izquierdo Rit 6 Piotr Michalski Haonan Du Rit 7 David Bosa Bjorn Magnussen Rit 8 Moritz Klein Zach Stoppelmoor Rit 9 Mathias Vosté Kyungmin Koo Rit 10 Marten Liiv Ryota Kojima Rit 11 Cho Sang-Hyeok Havard Lorentzen Rit 12 Marek Kania Hendrik Dombek Rit 13 Zhongyan Ning Kjeld Nuis Rit 14 Laurent Dubreuil Jenning de Boo

Rittenschema 1000 meter vrouwen (19.55 uur)

Nog niet bekend.

Rittenschema 1000 meter mannen (20.50 uur)

Nog niet bekend.