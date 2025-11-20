Het olympische schaatsseizoen is begonnen. De Nederlandse- en wereldtoppers draaien eerst warm op de World Cups, om vervolgens te schitteren op de Winterspelen in Milaan. Dat wil ook Erin Jackson, rivale van Femke Kok op de 500 meter. Zij waakt dan ook voor blessures.

De 33-jarige Jackson won in 2022 goud op de Olympische Spelen van Peking. Ze werd daarmee de eerste zwarte vrouw die een individuele medaille won. Afgelopen seizoen veroverde ze het eindklassement van de World Cup op de 500 meter. Dat kwam vooral omdat Kok de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen miste wegens een virusinfectie en eentje in Polen oversloeg.

De Nederlandse was bij de overige races oppermachtig. Ook dit olympische jaar is ze uitstekend begonnen. Afgelopen weekeinde in Salt Lake City bleef Kok haar Amerikaanse evenknie twee keer voor op de 500 meter. Op zondag kwam ze zelfs tot een waanzinnig wereldrecord: 36,09. Jackson volgde op bijna een halve minuut.

Jackson vreest opmerkelijke blessure

Het zal dus sneller moeten bij de Amerikaanse, wil ze haar titel op de 500 meter bij de Winterspelen prolongeren. Toch is Jackson waakzaam, vooral als het gaat om het oplopen van blessures. Ze kreeg samen met schaatsveteraan Brittany Bowe (37) de vraag hoe moeilijk het is om tussen races naar de wc te gaan met zo'n schaatspak.

"Het is hét ergste", reageert Jackson. "Zo erg dat ik het bijna nooit uitdoe. Als ik dat pak eenmaal aan heb, gaat het niet meer uit tot ik klaar ben", voegt ze eraan toe. "Het is waar veel blessures van kunnen komen, om het ding aan en uit te doen. Vooral jij met je rug als een oude dame", vult Bowe haar aan. Ze komen dan ook tot de gezamenlijke conclusie: "Wees voorzichtig."

