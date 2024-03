Schaatsen | Dit is het programma voor de WK sprint in Inzell

Thomas Krol heeft vrijdag bekendgemaakt per direct te stoppen met schaatsen. De 31-jarige schaatser twijfelde al even over zijn toekomst, maar heeft nu de knoop definitief doorgehakt. Krol werd in 2022 olympisch kampioen op de 1000 meter. Hij is na Irene Schouten de tweede schaatstopper die deze week heeft laten weten afscheid te gaan nemen.