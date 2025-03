Schaatsfenomeen Jordan Stolz wacht grote uitdaging: 'Net zo moeilijk als olympisch goud winnen'

Voor de schaatsers zit het lange seizoen er bijna op. Woensdagavond komen veel topschaatsters nog één keer samen voor een wedstrijd in Leeuwarden. Onder anderen Jordan Stolz verschijnt aan de start van de zogeheten Zilveren Bal, maar hij is er allerminst zeker van dat hij gaat winnen.

Dat doet de Amerikaan uit de doeken in een exclusief gesprek in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Na de Zilveren Bal van vanavond gaat de blik op volgend seizoen, met uiteraard de Olympische Winterspelen als ultiem doel. De 20-jarige Stolz won ondanks zijn jonge leeftijd nagenoeg alle prijzen die er zijn in het schaatsen, maar een olympische gouden plak én de eindzege op de Zilveren Bal ontbreken nog op zijn palmares.

Twijfel bij Jordan Stolz

Als hem gevraagd wordt of hij liever olympisch goud of de Zilveren Bal wint, twijfelt de Amerikaan zichtbaar. "Dat is een moeilijke. Ik het ze allebei nog niet gewonnen. Ik weet niet wat ik als eerste ga winnen." In 2023 eindigde Stolz als tweede in Leeuwarden tijdens de sprintrace over 100 meter.

Na even twijfelen is Stolz er uit: "Uiteraard het liefst olympisch goud." Daar is de jongeling kansrijk op de 500, de 1000 en de 1500 meter. Succes gegarandeerd, zou je denken. In 2024 en in 2023 won hij op al die drie afstanden goud op de WK afstanden. Dit jaar bleef hij zonder gouden plak op de drie afstanden, onder anderen door Jenning de Boo en Joep Wennemars.

Geduchte concurrent over 100 meter

Op de 100 meter heeft hij ook genoeg concurrenten. Maar één springt er met kop en schouders bovenuit. Dat is Yevgeniy Koshkin. De schaatster uit Kazachstan staat bekend om zijn enorm snelle opening en won mede daardoor al eens de 500 meter. Stolz is beducht tijdens de race over 100 meter tijdens de Zilveren Bal. "Hem kloppen op de 100 meter is waarschijnlijk net zo moeilijk als olympisch goud winnen."

Beluister hier de podcast met Jordan Stolz

In een exclusieve aflevering schuift Jordan Stolz aan bij de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. De Amerikaanse schaatssensatie gaat in op zijn succesvolle seizoen waarin hij nagenoeg onklopbaar was, maar op de WK afstanden zonder gouden medaille achterbleef. Daarnaast beantwoordt Stolz stellingen over onder meer Joep Wennemars, Jenning de Boo, Jutta Leerdam en Joy Beune. Check de volledige aflevering hieronder!