Oud-topschaatsster Ireen Wüst mocht woensdagavond een bijzondere prijs in ontvangst nemen ter ere van haar glansrijke carrière. Bij het Sportgala op Papendal hoefde ze niet in spanning af te wachten wie de winnaar van de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs zou worden. Daarover was ze van tevoren al ingelicht.

"Ik was de enige die vandaag aan tafel zat, die al wist dat ik deze prijs ging winnen", vertelt Wüst in gesprek met Sportnieuws.nl. De oeuvreprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een sporter met buitengewone verdiensten voor de Nederlandse sport.

Ze werd al eerder op de hoogte gebracht. "Daar was ik wel blij om, want dan kon ik nog een nieuwe galajurk kopen."

Ze noemt het een enorme eer en had niet verwacht dat ze deze prijs zo snel na het beëindigen van haar carrière in ontvangst mocht nemen. Wüst stopte in 2022 met schaatsen. "Ik had ergens wel verwacht dat ik hem misschien ooit nog zou krijgen, maar dan pas over vijf of tien jaar."

Enorme erelijst

Wüst schaatste in haar carrière een enorme erelijst bij elkaar. De nu 39-jarige Brabantse is de enige sporter ter wereld die op vijf opeenvolgende Olympische Winterspelen een individuele gouden medaille won. Met in totaal zes gouden, vijf zilveren en twee bronzen medailles is ze de succesvolste Nederlandse olympiër ooit. Wüst veroverde ook nog eens zeven wereldtitels allround, vijf Europese titels allround en vijftien keer goud op de WK afstanden.

OKT

Ze zal in februari opnieuw aanwezig zijn bij de Winterspelen, maar nu in een andere rol. Eerst ligt de focus in het olympisch schaatsseizoen op het OKT, waar de tickets voor de Spelen verdeeld worden. Daar heeft Wüst veel zin in. "Ik ga als analist bij de NOS alles tot in de puntjes volgen."

Voor haar wordt het een relaxt toernooi. "Want ik weet al dat ik naar Milaan ga. Maar ik kan me ook goed inleven in de schaatsers en weet dat het voor hen geen leuke dagen zijn."

