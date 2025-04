Schaatsicoon Irene Schouten en AH Zaanlander gaan uit elkaar: 'Ze kijkt naar de verschillende opties die ze heeft'

Irene Schouten neemt afscheid van Team Albert Heijn Zaanlander. De drievoudig olympisch kampioene keerde na haar bevalling opvallend snel terug tijdens een marathonwedstrijd, maar raakte daarna in onmin met haar ploeg. Daardoor is een breuk onafwendbaar gebleken. Schouten en AH Zaanlander gaan daarom uit elkaar.

Dat melden verschillende bronnen tegenover Sportnieuws.nl . Schouten heeft nog een contract tot en met april 2026, maar er wordt al enige tijd gewerkt aan ontbinding van die overeenkomst.

Afrondende gesprekken

AH Zaanlander-voorzitter Jos Vaessen windt er in gesprek met Sportnieuws.nl geen doekjes om. "Wij zijn het nog aan het afronden", zo bevestigt hij de laatste gesprekken over contractontbinding. "Ik hoop dat het deze week rondkomt en anders begin volgende week."

Grote successen met Jillert Anema

Onder schaatscoach Jillert Anema boekte Schouten grootse successen. Ze werkten vanaf 2015 intensief samen en zeven jaar later werd de samenwerking bekroond in China. Op de Spelen van 2022 won ze liefst drie gouden medailles. Ook won ze in totaal acht keer goud op de WK afstanden.

Terugkeer in zwart pak

Begin 2024 kondigde ze haar afscheid als schaatsster aan, waarna ze op 6 december 2024 beviel van haar zoontje Dirk. Aan het begin van 2025 verscheen ze voor een marathonwedstrijd verrassend snel weer op het ijs, maar niet in het pak van haar Team AH Zaanlander. Anema liet bij de terugkeer van Schouten weten dat hij het niet eens was met haar snelle terugkeer en nam haar niet op in de selectie van het team. De schaatsster schreef zich vervolgens op eigen gelegenheid in voor de wedstrijd en reed in een anoniem zwart pak.

Na die race leek een breuk tussen beide partijen onafwendbaar. De 'schaatssoap' heeft bij Vaessen overigens geen kwaad bloed gezet. "Het zijn hele positieve gesprekken. Ze is tien jaar belangrijk voor ons geweest en heeft geweldige prestaties geleverd", zo kijkt hij tevreden terug.

Reactie management Irene Schouten