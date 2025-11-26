Het schaatsseizoen is in volle gang en dus zien we Jutta Leerdam veelvuldig in actie. De topschaatsster boekte al een aantal aansprekende resultaten en doet dat op haar eigen manier. Ze richtte vorig jaar namelijk een eigen ploeg op en heeft daar succes mee. Leerdam kiest lang niet altijd voor de makkelijkste weg en dat wordt niet door iedereen gewaardeerd. Daar heeft de Nederlandse echter lak aan.

Dat blijkt wel uit haar meest recente video op TikTok. Daar deelt ze een aantal hartverwarmende beelden van zichzelf in een jurk, tijdens een pittige training en wedstrijd, maar ook met haar verloofde Jake Paul. Het leven van Leerdam is altijd voer voor reacties, maar daar trekt ze zich zeer weinig van aan.

Niet naar hun angsten luisteren

Leerdam heeft het namelijk niet zo op al die adviezen. "In je twintiger jaren geven mensen je advies terwijl ze een leven leiden dat jij niet wil leven. Het is heel belangrijk dat je niet naar hun angsten luistert en gewoon je hart volgt", zo deelt ze met haar miljoenen volgers.

@juttaleerdam It can be the most random people who project their insecurity on you as a woman who is full of life and works hard to achieves her goals. I do take advice from family, women and just people who are different, intelligent and unique. 💘💘💘 ♬ original sound - amai ♡ ❇️✴️

Een les die volgens Leerdam nodig is om te vertellen, want die reacties kunnen volgens haar soms uit onverwachte hoeken komen. "Het kunnen de meest willekeurige mensen zijn die hun onzekerheden op jou projecteren als je een vrouw bent die vol levenslust zit en hard werkt om haar doelen te bereiken."

Advies van vrouwen en familie

Maar luistert ze dan naar helemaal niemand? Natuurlijk niet. "Ik laat me wel adviseren door door familie, vrouwen en simpelweg mensen die anders, intelligent en uniek zijn."

Jutta Leerdam onderwerp van gesprek

Leerdam was tijdens de wereldbekerwedstrijden in Calgary nog ongewild onderwerp van gesprek. Aanleiding was een interview dat Kevin Crockett, als schaatser in de jaren negentig bekend als Kevin Overland, gaf. De Canadees stelde dat de schaatswereld geen twee Jutta's nodig heeft. "Eentje is genoeg. Ik ben blij dat Femke die ander is."

Bijval van olympische legendes

Daar waren Ellen Hoog en Naomi van As het niet mee eens. In hun Sportnieuws.nl-podcast waren ze het duidelijk niet met de oud-schaatser eens, mede door het gedrag van Leerdam tijdens de prijsuitreiking in Calgary. "En dan doet Jutta nog even een kushandje als ze wegloopt. Ja, dat is gewoon hoe zij is. Je kan er wat van vinden, maar dat heb je als sport wel nodig. Je hebt zulke typetjes juist nodig, zodat mensen naar je sport gaan kijken."

De topschaatsster kende wat fysieke problemen. Zo was ze niet fit rondom de wereldbekerwedstrijden. Toch zette ze een aantal indrukwekkende resultaten neer. Op de 500 meter reed ze in Calgary een persoonlijk record. Een week eerder won ze in Salt Lake City overtuigend de 1000 meter door Femke Kok in een rechtstreks duel te kloppen.

