Angel Daleman zette met een razendsnelle tijd op de 500 meter de juniorenwereld op z'n kop. Haar vijfde plek in de A-groep op de World Cup in Calgary was misschien niet direct in het oog springend, maar haar wereldrecord bij de junioren des te meer. Het 18-jarige toptalent maakt zo indruk op Marianne Timmer. Het Nederlandse schaatsicoon ziet een andere Daleman dan die van vorig jaar.

Daleman komt dit prille seizoen bij de World Cups nog niet in de buurt van het podium. In Salt Lake City en Calgary reed ze vooral in de subtop mee. Maar haar tijd van 37,28 seconden was niet alleen een persoonlijk record (pr), maar ook een wereldrecord bij de junioren. "Een hele knappe tijd", reageert Timmer vol lof over de prestatie van Daleman in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Wat een sterke vrouw. Dat zegt dan toch ook wel weer wat, als je als juniore deze tijden gaat rijden. Heel gaaf, dat je zo'n record op je naam hebt staan."

'Zij is super sterk'

Drievoudig olympisch kampioene Timmer ziet nog veel groei bij de meervoudig wereldkampioene bij de junioren. Volgens Timmer moet Daleman het eigenlijk van de 1000 en 1500 meter hebben, maar zorgden de omstandigheden in Salt Lake City en Calgary ervoor dat ze vooral op de 500 meter opviel. "Zij is super sterk en moet het van de power hebben. Het was daar echt de finetuning van haar techniek. Voor haar is het een heel mooi ervaringstripje geweest. Maar ik denk dat er meer in zit dan dat ze nu laat zien."

'Dat moet je allemaal een plekje geven'

Ondanks dat Daleman pas achttien jaar oud is en 'nog heel lang mee kan', verwacht Timmer voor de Olympische Spelen in Milaan in februari 2026 alsnog wel wat van de jongeling van Team Essent. "Ze moet omgaan met die verwachtingen. Vorig jaar heeft ze zich laten zien. Ze kan absoluut mee met de top, maar dat brengt ook een andere druk met zich mee. En dat moet je wel allemaal een plekje geven. Dat is heel anders schaatsen."

'Die ontwikkeling is nieuw voor haar'

Vorig seizoen debuteerde ze bij de senioren en haalde ze zelfs podiumplaatsen en klopte ze volgens Timmer geregeld aan bij de internationale top. "Nu is dat iets verder weg. Daar moet je wel even mee dealen, dat je er nog niet bent. Die ontwikkeling is nieuw voor haar. We hebben het allemaal meegemaakt", spreekt Timmer uit ervaring. "Maar ze komt heel realistisch over. Ik vind het echt een sterk verhaal wat ze erbij heeft."

