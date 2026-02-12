De 5000 meter bij de vrouwen werd donderdagmiddag een ware thriller op de Winterspelen. Merel Conijn won zilver, op slechts 0.10 seconden van het goud. Ook de verschillen met het brons en de vierde plaats waren nihil. Ex-topschaatsster Marianne Timmer was er bij in Milaan en was direct na de race dolenthousiast.

"Het leek wel een 500 meter", vertelt Timmer na de finish aan Sportnieuws.nl. Vervolgens somt ze de verschillen op. Francesca Lollobridgida won met 0.10 verschil het goud ten koste van de zilveren Conijn. Die was dan weer 0.07 seconden sneller dan Ragne Wiklund (brons). De arme Belgische Sandrine Tas was vergeleken met Wiklund dan weer 0.13 seconden trager. Het verschil tussen de nummer één en vier was slechts drie tienden van een seconden. "Dit is niet te geloven, dit zit 'm dus echt in de laatste twee ronden."

Conijn blij met zilver

Conijn leek ondanks dat ze in de laatste rit het goud misliep blij met het zilver. Timmer denkt dat ook, maar had gehoopt dat ze nog wat meer gas had gegeven. "Ik denk: 'joh, had die gaskraan wat eerder aangezet'. Het lijkt alsof ze maar inhoud en inhoud, zo lijkt het. Het zal niet zo zijn. Maar een mooie medaille, ze is wel tevreden en ze mag ook tevreden zijn. Er is hard gereden."

Conijn reed knetterhard, maar het was nét niet genoeg voor het goud. Dat ging net als op de 3000 meter naar Lollobridgida. Zij was net wat sneller in de slotrit. Dat ze wist hoe hard ze moest rijden, was een voordeeltje volgens Timmer. "Op lange afstanden is dat makkelijker te zien. Het ging om dertig centimeter, dus ze heeft geknokt. Maar dat is wel een voordeel." Zodoende pakte ze het tweede goud. "Ze heeft een prachtige carrière zo."

