Mark Tuitert verloor zijn moeder op 54-jarige leeftijd en dat doet ook veertien jaar na dato nog altijd vreselijk veel pijn bij de voormalig topschaatser. De inmiddels 45 jaar oude Tuitert rouwt nog steeds om het verdrietige verlies van zijn moeder, die in 2012 overleed. In een emotioneel betoog brengt hij zijn pijn onder woorden.

Tuitert werd olympisch kampioen in 2010 en dat absolute hoogtepunt maakte zijn moeder nog mee, maar alles sinds 2012 niet meer. Tuitert verloor haar op 15 januari 2012, nu ruim veertien jaar geleden dus. "Het verwerken ging, dacht ik, redelijk goed en vrij snel. Het leven ging door; ik functioneerde, trainde, werkte. Maar de echte pijn voelde ik niet. Maar sommige verliezen laten zich niet afronden. De diepe moederliefde is geen hoofdstuk dat sluit, weet ik nu. Het is iets wat blijft samen met het verdriet", schrijft hij op Instagram bij een intieme foto van hen samen.

'Rauw, pijnlijk en eerlijk'

De huidige schaatsanalist van de NOS heeft een weg gevonden om met de rouw om te gaan. "Die pijn willen we vaak snel verzachten, begrijpen of oplossen. Maar dat is een vergissing. Rouw is het bewijs dat er iets van grote waarde op het spel stond. Dat er diepe liefde was. Rouw brengt je in contact met een deel van jezelf dat diep kan voelen en pijn kan lijden, juist omdat je liefhad. Rouw en liefde zijn twee kanten van dezelfde gouden medaille van het leven. Je kunt ze niet scheiden zonder het leven zelf te schaden. Dat vraagt moed. Het is rauw, eerlijk en pijnlijk. En die pijn én die liefde voel ik nu helemaal. Dat voelt als leven."

Rouw

Tuitert krijgt op zijn post duizenden hartjes en steunbetuigingen, onder meer van Kjeld Nuis, Irene Schouten en Maarten van der Weijden. Hij sluit af met treffende woorden hoe het verlies te verwerken valt. "Rouw gaat niet alleen over iemand die er niet meer is, maar ook over een leven dat geen vorm meer krijgt. Over gesprekken die nooit meer gevoerd worden. Over momenten die niet meer zullen bestaan. Rouw is in die zin ook verdriet om een toekomst die niet kan zijn. Je rouwt om wat nooit meer plaats kan vinden. Dat doet pijn."

