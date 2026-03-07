Martina Sablikova heeft voor een tranentrekkend afscheid gezorgd in Thialf. De 38-jarige schaatslegende reed zaterdag haar laatste afstand ooit bij de WK allround. Sablikova was in tranen toen haar naam voor het laatst door de schaatstempel in Heerenveen galmde.

Sablikova deed zaterdagmiddag nog mee aan de 3000 meter, haar afstand. Ze heeft daarop nog altijd het wereldrecord in handen. Ook bezit ze één olympische titel en liefst zes wereldtitels. In Thialf zette ze nog één keer haar ijzers klaar voor de start. Toen werd het haar even te veel. Het schaatspubliek gaf haar een oorverdovend applaus en nog voordat ze begon rolden de tranen over haar wangen. "Bedankt voor alle inspiratie", schreef Ireen Wüst op Instagram.