Schaatsicoon verbijsterd om 'schurende' situatie talent Angel Daleman (18): 'Ik weet hoe belangrijk dat is'

Er moet een uitzondering gemaakt worden voor schaatstalent Angel Daleman. Dat vindt schaatsicoon Marianne Timmer in de net ontstane zaak rond de 18-jarige sprintster. De toekomst van Daleman is ineens onzeker omdat ze door een regel nog geen contract kan tekenen bij een team.

"Mag een talent als Angel nog wél haar eigen keuzes maken?", vraagt Timmer zich af op haar LinkedIn-pagina. Daleman wil zich komend seizoen aansluiten bij een commercieel team, maar hoort officieel nog niet bij de senioren. Afgelopen seizoen debuteerde ze als stagiaire bij Team Essent in het langebaanschaatsen bij de senioren.

"Ze is jong, maar ze rijdt nú al met de besten mee", zag Timmer in het debuutjaar van Daleman. "Ze heeft zich razendsnel ontwikkeld in het schaatsen én shorttrack, en staat aan de vooravond van misschien wel haar grootste kans: de Olympische Spelen volgend jaar."

De schaatsbond KNSB wil haar wel de mogelijkheid geven om zich bij een ploeg te voegen, maar wil dat alle commerciële ploegen daar dan mee akkoord gaan. Dat betekent dat niet alleen Team Essent, waarmee Daleman nu traint, maar ook Team Reggeborgh, IKO X2O en Team Albert Heijn Zaanlander goedkeuring moeten geven.

'Concurrenten die over toekomst beslissen'

Timmer is verbijsterd door het besluit van de KNSB. "In plaats van dat ze nu zelf mag bepalen wat goed is voor haar ontwikkeling, ligt die keuze bij anderen. Omdat ze nog zo jong is, mag ze alleen tekenen bij een commerciële ploeg als álle andere ploegen dat goedvinden. Concurrenten dus, die samen over haar toekomst beslissen."

"Dat schuurt", aldus de drievoudig olympisch kampioene. "Want als sporter moet je zélf aan het roer kunnen staan. Zelf durven kiezen, vallen, opstaan, groeien. Ik weet hoe belangrijk dat is."

Zeker voor iemand als Daleman. "Angel is geen doorsnee talent. Zij is die uitzondering. En die verdient een uitzondering op de regel. Ik vraag me af: Waarom leggen we de keuze voor iemands toekomst bij anderen neer?"

Het management van Daleman betreurt de situatie. Zij hopen nog steeds op dispensatie "We hebben daar vertrouwen in", liet het management weten aan Sportnieuws.nl.

Debuutjaar

Daleman reed afgelopen jaar pas voor het eerst tussen de senioren en maakte direct veel indruk. Ze plaatste zich aan het begin van het seizoen meteen voor de World Cups en sloot het seizoen af met een uniek moment tijdens de WK afstanden. Daleman won daar samen met Jutta Leerdam en Suzanne Schulting goud op de teamsprint en werd daardoor de jongste Nederlandse wereldkampioen in het langebaanschaatsen ooit.