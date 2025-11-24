De schaatskalender is dit seizoen belangrijker dan ooit. In februari 2026 staan namelijk de Olympische Winterspelen in Milaan op het programma en daar werken alle Nederlandse én internationale toppers naartoe. De World Cups zijn in volle gang, met al veel gouden medailles voor TeamNL. Check hier het programma voor schaatsseizoen 2025/2026.

Voordat de Olympische Spelen zijn, staan er nog héél veel andere grote toernooien op het programma. Op 31 oktober ging het seizoen écht van start, met de NK afstanden in Heerenveen. In dat weekend zagen we voor het eerst welke schaatsers er in goede vorm verkeren. Onder andere Joep Wennemars, Jenning de Boo, Anna Boersma en Femke Kok maakten indruk. Daarna gingen de geplaatste Nederlanders naar de eerste World Cups in Salt Lake City en Calgary. Vooral Femke Kok maakte met een zeer scherp wereldrecord indruk.

Eerste World Cups op snel ijs

Op het snelle ijs in Noord-Amerika en Canada konden we ook de internationale schaatstop voor het eerst in actie zien. Zo maakte de Amerikaanse ploegenachtervolging bij de mannen een uitstekende indruk en is ook Jordan Stolz persoonlijk in vorm. Bij de vrouwen domineert Kok de 500 meter en is Joy Beune ijzersterk op de 1500 en 3000 meter. Kortom: het begin is goed, maar de weg naar Milaan is nog lang en vol valkuilen.

Het OKT (olympisch kwalificatietoernooi)

Het belangrijkste toernooi voor de Nederlanders volgt pas na Kerstmis. Namelijk het OKT. Oftewel: het olympisch kwalificatietoernooi. De Nederlandse schaatsers strijden dan tegen elkaar voor de tickets voor de Olympische Winterspelen. De KNSB heeft daar een speciale verdeling voor gemaakt, omdat Nederland maar een x-aantal schaatsers naar de Spelen mag sturen. Als een topschaatser op dat toernooi niet presteert, gaat diegene niet naar Milaan.

Begin januari staan de EK afstanden nog op het programma, gevolgd door een World Cup in het Duitze Inzell. Dat is het laatste meetmoment voor de Olympische Spelen, die in februari van start gaan in Milaan.

Olympische Winterspelen

De Olympische Spelen zijn van 6 tot en met 22 februari en er wordt bijna elke dag wel geschaatst. Op 7 februari beginnen de vrouwen aan de 3000 meter, op 21 februari wordt er afgesloten met de mass start voor de mannen en vrouwen.

Nog twee toetjes

Het seizoen kent twee toetjes: de NK én het WK sprint & allround, allebei in Heerenveen. Er zit maar een week tussen de twee toernooien en worden dus pas gehouden ná de Olympische Winterspelen in Milaan.

Schaatskalender 2025/2026

2025

5 december - 7 december: World Cup 3 (Heerenveen)

12 december - 14 december: World Cup 4 (Hamar, Noorwegen)

26 december - 30 december: het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) (Heerenveen)



2026

9 januari - 11 januari: EK afstanden (Tomaszow Mazowiecki, Polen)

23 januari - 25 januari: World Cup 5 (Inzell, Duitsland)

6 februari - 22 februari: Olympische Winterspelen (Milaan, Italië)*

28 februari - 1 maart: NK allround & sprint (Heerenveen)

5 maart - 8 maart: WK allround & sprint (Heerenveen)

Schema voor de schaatsers op de Olympische Spelen 2026

7 februari: 3000 meter vrouwen

8 februari: 5000 meter mannen

9 februari: 1000 meter vrouwen

11 februari: 1000 meter mannen

12 februari: 5000 meter vrouwen

13 februari: 10.000 meter mannen

14 februari: 500 meter mannen, ploegenachtervolging kwalificaties vrouwen

15 februari: 500 meter vrouwen, ploegenachtervolging kwalificaties mannen

17 februari: ploegenachtervolging finale mannen en vrouwen

19 februari: 1500 meter mannen

20 februari: 1500 meter vrouwen

21 februari: Mass start mannen en vrouwen