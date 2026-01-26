Olympisch schaatskampioen Thomas Krol heeft nog de leeftijd waarop hij mee zou kunnen doen aan de Spelen van Milaan: hij is 33. Maar hij stopte begin 2024 en kan nu dus relaxed als toeschouwer toeleven naar de Olympische Winterspelen.

Krol is nog een paar weken de regerend olympisch kampioen op de 1000 meter. Na zijn schaatsloopbaan besloot hij zich toe te leggen op een loopbaan als piloot.

Ergernis

In het radioprogramma De Perstribune krijgt Krol de vraag aan welk onsportief gedrag hij zich kon ergeren op het ijs. Krol antwoordt: "Als mensen in discussie gaan met de scheidsrechter of de starter na een diskwalificatie. Gewoon niet doen, gewoon lekker weggaan, hou het lekker bij jezelf."

Ook legt hij uit dat hij Zwitsers bloed in zich heeft. Zijn opa is volledig Zwitsers, zijn moeder is half Zwitsers en dat maakt Krol kwart Zwitsers. "Ik heb twee paspoorten, dus." Hij overwoog ooit voor Zwitserland uit te komen als schaatser. Maar nadat hij in gesprek met Zwitserse schaatsers besefte dat zij hele karige faciliteiten krijgen, hield hij het toch maar bij Nederland. "Ik ben toch blij dat ik het niet gedaan heb", zo blikt hij terug.

OKT

Krol blikt terug op het olympisch kwalificatietoernooi en oppert dat bij het volgende OKT er vooraf manieren moeten komen waarop een topschaatser zich al voor dat toernooi kan plaatsen voor de Spelen. Joy Beune is bijvoorbeeld de regerend wereldkampioene 1500 meter en won dit seizoen twee World Cups op die afstand. Waarom dan niet haar alvast aanwijzen?

Ook vond hij het niet zo nodig om Marcel Bosker met het oog op de team pursuit een ticket te geven, ten koste van Tim Prins (1500 meter). Krol zegt: "De team pursuit heeft het slecht gedaan de laatste tijd, wat mij betreft hadden ze daar geen aanwijsplek aan gegeven."

Twee dromen

Bij zijn afscheid zei Krol: "Ik heb altijd twee dromen gehad: olympisch kampioen worden en de wereld overvliegen als piloot. Mijn eerste doel heb ik twee jaar geleden kunnen behalen, nu vind ik het tijd om mijn andere ambitie na te jagen."

"Ik merkte dat ik steeds meer moeite had om me op te laden voor een wedstrijd. Eerst dacht ik dat het iets tijdelijks was, maar uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik al mijn doelen in het schaatsen heb behaald en niets meer heb om vól voor te gaan."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.