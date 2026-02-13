Francesca Lollobrigida is dé koningin van de Spelen in Milaan. De Italiaanse pakte al tweemaal goud en komt later nogmaals in actie. Desondanks krijgt ze veel kritiek te verwerken. Opvallend genoeg vooral van andere vrouwen.

Vrij onverwachts presteert 'Lollo' deze Spelen een stuk beter dan van tevoren van haar werd verwacht. De Italiaanse is met haar 35 jaar al op leeftijd en werd twee jaar geleden bovendien moeder van zoontje Tommaso. Het lijken de ideale ingrediënten voor een waar sportsprookje, maar niets is minder waar.

Moederschap

Als moeder is het eerste waar Lollobrigida aan dacht natuurlijk om zo snel mogelijk haar zoontje in de armen te sluiten. Dat leverde mooie plaatjes op, maar gek genoeg ook een karrenvracht aan negatieve reacties. Op zowel de atlete uit Friscati zelf, maar ook op haar nog jonge zoon.

"Ik ben erg geraakt door alle onaardige reacties", zo begint Lollo met haar terugblik. "Ik ben altijd heel spontaan. Daarom wilde ik meteen mijn zoon een dikke knuffel geven. Ik had hem al bijna een week niet gezien."

'Teleurgesteld in vrouwen'

Wat Lollobrigida vooral zo boos maakt, is dat niet zijzelf, maar juist zoontje Tommaso zo veel negatieve reacties over zich heen krijgt. "Ik ben diep teleurgesteld, vooral in de vrouwen", zo stelt de tweevoudig olympisch kampioen. "Als vrouwen zouden we elkaar juist moeten aanmoedigen, maar dat gebeurt helaas niet."

"Het was slechts een kus om afscheid te nemen", zo vervolgt Lollobrigida. "Hij wilde zijn moeder even zien en ik hem. Sommige vrouwen vonden mijn zoontje onbeschoft. Je mag alles over mij zeggen, maar geen woord over mijn tweejarige zoon", zo besluit de Italiaanse.

Verrassing

Lollobrigida verraste vriend en vijand met de gouden plak op zowel de 3000 als de 5000 meter. Vooral het olympisch record op de 3000 meter (3.54.28) was zeer indrukwekkend. Nu gaan alle ogen in Italië op de 1500 meter. Die afstand wordt vrijdag 20 februari afgewerkt.