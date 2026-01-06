Voor schaatskoppel Kjeld Nuis en Joy Beune beloven de Olympische Winterspelen in Milaan extra speciaal te worden. Het is de eerste keer dat ze het toonaangevende toernooi samen meemaken. Al gebeurt dat niet op de verwachte afstanden.

Tijdens het bikkelharde olympisch kwalificatietoernooi (OKT) tussen kerst en oud & nieuw plaatste Beune zich alleen voor de 3000 meter. Op haar geliefde 1500 meter greep ze mede door wat gestoei met haar schaatspak mis. Dat hakte er flink in bij haar vriend, die intens meeleefde in schaatstempel Thialf. "Daar heb ik genoeg tranen gelaten", laat hij weten tegenover Schaatsen.nl.

Blik op Milaan

Toch ging de knop al snel om bij het schaatskoppel, helemaal nadat ze maandag de pakken ontvingen van TeamNL. "Vanaf nu gaan we gewoon genieten. We zijn allebei geplaatst. Dat was het doel aan het begin van het jaar. Dat hebben we gehaald", is hij resoluut.

Nasleep soap op OKT

Nuis doet in Milaan mee op de 1000 en 1500 meter. Op die laatste afstand kreeg hij wat hulp. Nuis belandde buiten het podium op het OKT, maar schaatsbondscoach gunde Marcel Bosker een aanwijsplek voor de ploegenachtervolging. Het zorgde ervoor dat Nuis' teamgenoot Tim Prins zijn plek voor de 1500 meter kwijtraakte.

Nuis kreeg vervolgens een hoop rotzooi over zich heen op sociale media. "Ik heb een dikke huid, maar dit is nooit leuk", stelt de drievoudig olympisch kampioen, die daardoor naar eigen zeggen nog niet heeft kunnen genieten. "Dat vind ik heel jammer." Vriendin Beune kan dat begrijpen. "Het is vervelend zulke dingen te lezen. Het hoort sowieso niet." De twee hopen de negativiteit achter zich te laten voor Milaan. "We zeggen elke keer tegen elkaar: we gaan er het beste van maken."

