Ex-topschaatsster Anni Friesinger was maandag geëmotioneerd door de race van Jutta Leerdam op de 1000 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Na een onrustige aanloop heeft de Nederlandse haar droom waargemaakt: ze is olympisch kampioen. "Ik vind haar een rolmodel."

Duitse schaatslegende Friesinger deed verslag van de race voor het Duitse Eurosport. Ze was geëmotioneerd tijdens haar livecommentaar bij de gouden rit van Leerdam. “Ongelofelijk. Een fantastische tijd: 1.12,31", riep ze uit. "Ze heeft het gedaan."

Het was de ultieme droom van de 27-jarige Nederlandse om olympisch goud te winnen op haar favoriete afstand. Maar de weg daar naartoe was onrustig. Na een val op het OKT mocht ze via een aanwijsplek naar Milaan. Daar zorgde ze met haar aankomst in een privéjet en haar keuze om voor de race niet met de pers te praten al voor ophef.

'Ze verdient dit'

"Je kunt van haar vinden wat je wilt, maar ze heeft zichzelf allang bewezen met haar prestaties", merkt Friesinger op. "Ze heeft het niet altijd makkelijk en ze kan de druk aan. Ze verdient dit. Ze heeft iets groots bereikt in de sport. Of ze nu met een privéjet aankomt, wat maakt het uit. Oh mijn God, dit is prachtig. Jutta, die tijd: respect."

"Ze verbeterde het olympisch record met bijna een seconde. Ik had niet gedacht dat dat zou gebeuren", geeft de drievoudig olympisch kampioene toe.

Jake Paul

Ook de verloofde van Leerdam kon zijn ogen niet geloven. "Jake Paul is ook helemaal van slag", aldus Friesinger. De tranen vloeiden bij de Amerikaanse bokser. "Ik denk niet dat hij zo stoer is als dat hij eruit ziet, hij heeft een klein hartje."

Critici

Na alle ophef heeft Leerdam zich op het ijs bewezen. "Ze heeft al haar critici laten zien wat ze kan, en alsjeblieft: laat mensen genieten van hun succes", vervolgt Friesinger. "Jaloezie moet je verdienen, en dat heeft zij gedaan. Ik vind haar een rolmodel.”