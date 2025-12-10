Vladimir Semirunniy zorgde afgelopen weekend bij de World Cup in Heerenveen voor een sensatie door een baanrecord te rijden op de 10.000 meter. Dat deed de Pool in de B-groep en dat bracht de discussie op gang of zijn toptijd wel moet tellen. Zelf reageert hij daar heel koeltjes op.

De tv-kijkers hebben er zaterdag niet van gezien, maar Semirunniy reed toch echt de snelste tijd ooit in Thialf op de tien kilometer. Hij kwam enkele uren voor het hoofdprogramma in actie in de B-groep en zette een geweldie tijd van 12.28,05 neer. Dat was een flinke verbetering van het baanrecord van Nils van der Poel en aangezien Metodej Jilek, de winnaar in de A-groep, bijna twee seconden langzamer was, is de Pool met Russische roots de nieuwe recordhouder.

Dat zorgde echter voor discussie, want in de B-groep starten er vier rijders tegelijkertijd. Daardoor is er meer luchtcirculatie en kan er dus harder gereden worden. Schaatsicoon Marianne Timmer plaatste precies om die reden in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud haar vraagtekens bij het record van Semirunniy. Zij vindt dat eerst moet worden uitgezocht hoeveel tijd dat scheelt voordat tijden uit de B-groep meetellen.

Semirunniy kreeg die kritiek ook voor de voeten geworpen, maar liet zich niet gekmaken. Hij deed zelfs een belofte. "Bij het WK in maart kom ik terug en verbreek ik het weer. Geen probleem", vertelde hij in gesprek met Schaatsen.nl. Daarmee doelt Semirunniy op het WK allround, dat van 6 tot en met 8 maart 2026 wordt gehouden in Heerenveen.

Beluister hieronder de volledige aflevering van Dromen van Goud waarin Timmer het record van Semirunniy bespreekt.

Gevaarlijke klant voor de Spelen

Dat Semirunniy in Thialf zo goed reed, was overigens vrij opmerkelijk na zijn prestaties bij de eerste twee World Cups in Calgary en Salt Lake City. Zelf wijtte hij zijn mindere optreden daar aan de hoogte waarop die twee banen liggen. "Technisch rijd ik hetzelfde, maar op snel ijs kan ik mijn kracht niet kwijt." Hij heeft dan ook een grote wens voor de Spelen: "Ik hoop dat het ijs in Milaan slecht is."

Semirunniy liet overigens al eerder zien dat hij iemand is om rekening mee te houden op de lange afstanden. Bij de WK afstanden in maart pakte hij zilver op de 10.000 meter en hield hij een bronzen plak over aan de 5000 meter.

Schaatsen bij Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.