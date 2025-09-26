Vorig seizoen beleefde de piepjonge topschaatsster Angel Daleman haar doorbraak bij de senioren. In het aanstaande olympisch seizoen wil de specialiste op de korte en middellange afstanden die lijn uiteraard doortrekken. Ditmaal als volwaardig onderdeel van Team Essent, waarvoor ze tot haar achttiende verjaardag nog als soort stagiaire uitkwam.

Die opvallende status had Daleman, die goud won bij de WK afstanden op het onderdeel teamsprint, vanwege haar leeftijd: ze was immers nog niet volwassen. Inmiddels is ze dat wel, zodat ze een profcontract kon tekenen. Haar keus viel op Team Essent. Op de site van de ploeg omschrijft ze haar indrukken van het team: "Dat het een warm en gezellig team is, maar ook serieus en hard werkend."

Chaotisch en druk

Al toen ze rondreed bij de junioren was Daleman aardig actief op social media. En in haar doorbraakjaar schoof ze af en toe aan bij talkshows en bij interviews. Ze maakt de indruk een zelfverzekerde en doelgerichte atlete te zijn. Zo ziet ze zichzelf ook, blijkt uit haar beschrijving van zichzelf: "Chaotisch, druk en iemand die van gezelligheid houdt. Ook zou ik mezelf een harde werker noemen. Ik ga er altijd voor de volle honderd procent voor en zal er alles aan doen om het beste uit mezelf te halen."

Daleman beseft ook dat ze al die media-optredens slechts een beperkte blik bieden op haar haar gehele persoonlijkheid. Op de vraag 'wat mensen niet van haar weten', zegt ze: "Dat ik best verlegen kan zijn. Als ik ergens nieuw ben, durf ik niet zoveel te zeggen en kijk ik vaak even de kat uit de boom. Toen ik voor het eerst met Team Essent mocht meetrainen, vond ik dat ook best wel spannend. Gelukkig voelde ik me snel op m’n gemak, omdat iedereen mij heel erg verwelkomde."

Favoriete afstand

Op zowel de 500, 1000 als 1500 meter is Daleman een gevaarlijke klant. Toch heeft ze er geen moeite mee om haar lievelingsafstand aan te wijzen.