Schaatstalent (23) schrijft emotioneel bericht en stopt bij Jumbo-Visma: 'Paniekaanvallen door alle stress'

Schaatstalent Jordy van Workum heeft zich emotioneel geuit op Instagram. De 23-jarige schaatser van Jumbo-Visma kampte met mentale problemen. Hij moest stoppen met topsport. "Mijn gezondheid was er slecht aan toe."

Van Workum stopte in oktober 2023 tijdelijk met schaatsen. Na een trainingskamp in Inzell werd het hem teveel. "Het is geen taboe dat ik op dat moment mentaal een dieptepunt had bereikt", schrijft hij in zijn post. "Hierdoor kon ik zowel fysiek als mentaal niet functioneren."

Het plan was om terug te keren in de schaatssport. Maar de specialist op de 1500 meter zal niet meer terugkeren bij Jumbo-Visma, waar hij nog een doorlopend contract had tot en met 2025. "Vanaf 1 maart 2024 ben ik vrij om te doen wat ik wil, keuzes maken op basis van mijn gevoel en niet op basis van cijfers", schrijft hij. Naar alle waarschijnlijkheid maakt Van Workum een switch naar het marathonschaatsen.

Stress en paniekaanvallen

Van Workum reed zichzelf vorig jaar naar de vijfde plek op de NK allround. Een knap eindresultaat, dat hem ook een deelname aan de World Cup in Calgary bracht. Na zijn (tijdelijke) stop wilde de schaatser uit Hoorn eigenlijk nog even door. "Ik was eerst nog van plan om het seizoen af te maken en daarna te stoppen met schaatsen." Maar dit liep anders. "Door de vele stress en vermoeidheid had ik veel paniekaanvallen, het leek een vicieuze cirkel."

'Er is meer dan schaatsen'

Toch lijkt het beter te gaan met Van Workum. "Ik ben terug naar de basis gegaan om vanuit daar weer op te bouwen. Kleine pieken en weer hele diepe dalen. In deze periode zijn er ook prachtige dingen gebeurd die mij sterker en completer dan ooit maken. Een afgebroken deel van mijzelf is weer heel. Wat ik heb geleerd de afgelopen vier maanden? Er is meer dan schaatsen."

De voormalig inlineskater kampte met meer dan vermoeidheid en stress. Hij verhuisde op zijn zeventiende naar Heerenveen om zijn droom na te jagen. "Het verwerken van veel heftige gebeurtenissen in het verleden hebben mij altijd in de weg gestaan." Toch eindigt hij met bemoedigende woorden. "Mijn advies voor jonge sporters die ditzelfde pad bewandelen: volg je hart, gevoel, doe wat je leuk vindt en waar je gelukkig van wordt."

Wereldkampioen

Van Workum maakt sinds 1 mei 2020 deel uit van het talententeam van Jumbo-Visma. In 2018 won hij de wereldtitel bij de junioren in het inlineskaten. Een bijzondere prestatie, want zes weken voor zijn WK-titel liep hij bijna een dwarslaesie op na een nare val.

Steun uit schaatswereld

Van Workum kreeg enorm veel steun van schaatscollega's. "Favorito no matter what", schrijft Thomas Krol, die op de afgelopen NK afscheid nam van de sport. Ook Mark Tuitert en Jenning de Boo steunen het talent.