Angel Daleman is pas 18 jaar, maar nu al niet meer weg te denken uit de schaatstop. Ze wordt gezien als groot talent in Nederland, maar dat brengt ook veel druk met zich mee. Gelukkig vindt ze steun bij rolmodel en schaatsicoon Ireen Wüst.

Daleman hoopt dit olympisch seizoen te kunnen stunten en misschien wel een ticket voor de Winterspelen van Milaan te bemachtigen. De schaatsster heeft grote dromen. "In dat opzicht is Ireen Wüst wel een voorbeeld. Ik zou haar wel willen evenaren." De 39-jarige heeft in haar carrière talloze medailles gewonnen, waarvan zes keer olympisch goud.

"Ik keek altijd naar haar, dat vond ik supervet", vertelt Daleman over haar mentor. Toen ze de overstap maakte naar de senioren bood Wüst haar aan om samen te praten. "Ze heeft me echt heel erg geholpen. Ik ben misschien ook wel een beetje koppig en ik wil wel het gevoel hebben dat iemand mij echt begrijpt."

Vertrouwen

Met al haar ervaring is Wüst de uitgelezen persoon om de 18-jarige bij te staan op weg naar de top. "Zij heeft natuurlijk precies meegemaakt wat ik nu meemaak. Dan weet ik ook: ze liegt niet. Zij zegt geen dingen om mij beter te laten voelen. Het is niet erg als iets fout gaat, want dat heeft zij ook meegemaakt. Uiteindelijk is ze nog steeds de grootste schaatsster ter wereld, vind ik."

"Het geeft me het gevoel dat ik haar kan vertrouwen. Zij zal niet tegen mij liegen over gevoelens of bepaalde situaties. Van haar durf ik het gewoon aan te nemen", zegt Daleman over het advies van Wüst.

Talent

De schaatsster van Team Essent is soms ook wat te streng voor zichzelf. Dan vergelijkt ze zichzelf met de ervaren toppers. "Ik schaats tegen mensen die al tien jaar in dit circuit zitten en heel wat ouder en sterker zijn. Ik vergeet soms dat ik pas 18 ben."

Ze wil haar leeftijd ook niet als excuus gebruiken. "Maar ik moet wel gewoon nog tien jaar hè." Dat ze bestempeld wordt als groot talent, brengt ook druk met zich mee. "Ireen zei ook altijd: 'Ze vinden het het leukst als je faalt. Hou daar gewoon rekening mee.' Er komt natuurlijk altijd een punt dat het even niet lekker gaat."

