Kjeld Nuis 'vocht als een leeuw' op de World Cup in Inzell. Daar wilde hij bewijzen dat hij bij de besten ter wereld hoort op de 1500 meter, na het desastreuse OKT. De 36-jarige Nuis werd daar vierde, maar mag via een omweg alsnog naar de Olympische Winterspelen.

"Het was een heftige race", bekende Nuis, die 'heel erg' tevreden was. Hij eindigde op dik 2 tellen van de ongenaakbare Jordan Stolz als derde. "Buitenaards", was zijn conclusie over de Amerikaan. "Kan er niks anders van maken, echt fenomenaal."

Nuis had 'gevochten als een leeuw'. "M’n snelste opening ooit, buiten het wereldrecord om. Super trots op", glunderde hij na afloop bij de NOS. Nuis was zelfs sneller qua opening dan Stolz: 23,05 om 23,12.

Verschil met OKT

"Ik wilde gewoon schade herstellen van mijn OKT. Dat is dubbel en dwars gelukt. Het is het hele jaar zo, dat ik als enige Nederlander internationaal met eremetaal thuiskom. Dat wilde ik koste wat kost laten zien. Ik dacht: dat ga ik vanaf meter 1 doen, keihard. Ik kan zeggen dat ik het nergens heb laten liggen, dat is heerlijk."

Op het OKT eindigde Nuis als vierde, wat eigenlijk niet voldoende was voor olympische deelname. Door een aanwijsplek voor Marcel Bosker, die gaat in plaats van Tim Prins, kwam er een plekje vrij op de schaatsmijl. Nuis kreeg de vraag wat het verschil met het OKT was. Nadat Nuis een lange stilte liet vallen, zei hij: "Na de 1000 kwam er zo veel emotie uit... Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Ik was een soort van uitgecheckt, letterlijk. Helaas. Dat wilde ik goedmaken en dat heb ik gedaan."

Best of the rest

In Inzell bestond het podium voor de zoveelste keer dit jaar uit Stolz, Nuis en de Chinees Zhongyan Ning. "Dat ik naast Stolz en Ning de beste ben, daar ben ik mega-mega trots op. Als het in Milaan zo zou eindigen…", liep hij alvast op de zaken vooruit. "Tuurlijk kan dat. Als het hier kan, en het is het hele seizoen al zo, dan kan dat daar ook."

"Ik ga in Milaan zo hard mogelijk van start, zo lang mogelijk door. En dan zie ik het wel. Doel: podium."

