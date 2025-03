Schrikken voor Kjeld Nuis: topschaatser aangereden tijdens fietstraining

Topschaatser Kjeld Nuis is woensdag met de schrik vrij gekomen bij een verkeersongeluk. De 35-jarige Nederlander, net terug van de WK afstanden in Noorwegen, werd tijdens een training op de fiets aangereden.

Dat meldt RTL Boulevard, die het nieuws bevestigd kreeg van de manager van Nuis. De schade bij de schaatser valt mee: hij heeft alleen 'wat last van zijn schouder', wordt in de uitzending van het programma op RTL 4 gemeld. Een brommerrijder reed Nuis aan, die op zijn racefiets reed. De bestuurder van de brommer is door de politie aangehouden, waarom is niet bekend. Hieronder zie je beeld van het ongeluk.

Screenshot uit de uitzending van RTL Boulevard.

Ambulance

Er kwam nog een ambulance naar de plaats van het ongeval. Daar is Nuis nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De schaatser heeft later op het politiebureau aangifte gedaan. Zo achtervolgt de pech Nuis de laatste weken wel. Drie weken geleden zorgde hij er met een domme actie zelf voor dat hij de WK afstanden bijna moest missen.

Veelbesproken Kjeld Nuis krijgt harde kritiek: 'Zo zijn eigen glazen ingegooid' Het WK afstanden in Hamar leverde Nederland een hoop succes op, maar niet voor iedereen. Voor Kjeld Nuis werd het een teleurstellend weekend. De ervaren schaatser kon geen resultaat leveren en eindigde zesde op de 1500 meter en zevende op de 1000 meter. Dit had hij vooral aan zichzelf te danken.

Stoel kapot, hiel kapot

In een vlaag van woede trapte hij een plastic stoel kapot in Thialf tijdens de afsluiting van het wereldbekertoernooi. Hij werd even daarvoor gediskwalificeerd op de 1500 meter en was het niet eens met die beslissing. Bij het kapotschoppen van de stoel liep hij een diepe vleeswond aan zijn voet op. Het werd een race tegen de klok of hij de WK afstanden een krappe twee weken ging halen, maar hij stond tóch op het ijs in Hamar.

Schaatsliefjes Kjeld Nuis en Joy Beune samen op tv: 'Jij hebt het mooiste schaatsen van iedereen' Kjeld Nuis toonde zich maandagavond super lief voor zijn vriendin Joy Beune. Samen zaten ze in de talkshow BEAU op RTL 4 en daarin was de 35-jarige schaatser zeer complimenteus over 'de koningin van de WK afstanden'. "Jij schaatst het mooist van iedereen", sprak hij liefkozend.

Vakantie

Zonder resultaat, want hij ging zonder medailles weer naar huis. Eerst schoof hij met zijn vriendin Joy Beune nog aan bij talkshow BEAU op hetzelfde RTL 4. Inmiddels zitten de twee topschaatsers in het naseizoen en moeten ze nog wat dingetjes doen, voordat de vakantie echt kan beginnen.