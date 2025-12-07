Femke Kok kon weer breeduit lachen na haar winst op de 500 meter tijdens de World Cup in Heerenveen. De Nederlandse alleenheerser op de korte sprint genoot zienderogen van haar zege op Jutta Leerdam in hun rechtstreekse duel en van het goud in een volgepakt Thialf. Lachend haalde ze een bijzondere omschrijving van zichzelf boven tafel.

Allereerst was Kok dolblij om te winnen op haar thuisbaan. "Supermooi om in een vol Thialf te winnen", zei ze bij de NOS na afloop. "Zo mooi, hier doe je het voor. We rijden op zoveel banen over de hele wereld, maar nergens is zo'n sfeer als hier in Nederland. Dat geeft extra motivatie, ik krijg er veel positieve energie van", zei ze over de spandoeken van kinderen die ze langs de baan zag hangen. Ze reed de 500 meter met revanchegevoelens, want de Nederlandse beleefde eerder dit weekend een flink mindere dag.

'Slome slak'

Kok was blij met haar niveau op de 500 meter, want op de 1000 meter leverde ze flink in. "Ik reed daar als een slome slak", zegt ze over haar derde plek achter winnares Jutta Leerdam en nummer twee Miho Takagi. "Ik had geen bewegingsritme en na een week fietsen had ik mijn timing niet meer te pakken. Ik wilde nu feller rijden en dat is gelukt. Het zag er toen wel uit als een slome slak", lacht ze. "Ik moest van mezelf nu weer een stap in de goede richting zetten en dat is gelukt."

World Cup in Hamar

En zo won Kok ook deze 500 meter en hoeft ze in Heerenveen niet ook nog een tweede te rijden. In Thialf staat er maar één omloop op het programma. Wel is er ook nog een teamsprint. Volgende week wacht de vierde World Cup in het Noorse Hamar. Doet Kok daar dan een stapje terug om de rust te bewaren? "Misschien laat ik er daar één van de twee 500 meters schieten, dat ligt eraan hoe ik me voel. Maar ik ga wel rijden, het wordt absoluut geen rustweekend in Hamar."

