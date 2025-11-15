Topschaatser Jenning de Boo reed een teleurstellende rit op de 500 meter in Salt Lake City, maar lijkt zich daar gemakkelijk overheen te kunnen zetten. "Dit maakt me wel gretig naar morgen. Dan heb ik nog een kans", lacht hij.

Ondanks zijn teleurstellende rit, verscheen De Boo lachend voor de camera's van de NOS. "Het is even wennen. Ik ben dit niet gewend, maar vandaag was een wat mindere rit."

De Boo trof Sebas Diniz tegenover zich. Na een valse start, gingen de twee topschaatsers in de tweede poging alsnog van start. "Ik denk dat die valse start niet meehielp", blikte De Boo terug. "Ik heb de 1.000 meter van gisteren (vrijdag, red.) ook nog in de benen. Maar verder wil ik geen excuses verzinnen. Het was gewoon een slordige race."

Valpartij

Voordat De Boo en Diniz van start konden, had de wedstrijd al twee keer stilgelegen vanwege een val. Stefan Westenbroek was een aantal ritten voordat De Boo en Diniz elkaar troffen hard ten val gekomen en greep direct naar zijn hoofd.

"Dat helpt nooit", vertelt De Boo over de valpartij van zijn Nederlandse collega. "Maar het heeft geen zin om dat soort dingen de schuld te geven. Het is langebaanschaatsen. Het ligt aan jezelf. Als je wint dan heb jij het gedaan en als je verliest, dan heb jij dat ook gedaan."

Geen goede start

Waar de teleurstellende tijd dan wel aan lag? "Niet goed openen", concludeert De Boo. "Uiteindelijk was de ronde nog best prima, maar dit maakt me wel gretig naar morgen. Dan heb ik nog een kans."

