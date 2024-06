Spanning bij kennismaking bij schaatsteam Jumbo: 'Heb altijd tijd nodig om m'n plekje te vinden'

Selma Poutsma en Angel Daleman meldden zich deze week voor het eerst bij hun nieuwe ploeg Jumbo. De shorttrackers zijn, samen met collega Suzanne Schulting, in het Italiaanse Collalbo voor een trainingskamp.

De shorttrackers trainen mee met de langebaan-ploeg van trainer Jac Orie. Het is voor het eerst dat in Nederland shorttrackers en langebaners bij elkaar zitten in één ploeg en ook nog eens samenwerken. "Ik vond het best wel spannend”, zegt de 17-jarige Daleman eerlijk op de website van schaatsteam Jumbo.

'Wat komen jullie doen?'

"Het is altijd maar de vraag hoe je wordt ontvangen. Het zou zomaar kunnen dat de rest denkt: wie zijn jullie en wat komen jullie doen? Gelukkig was dat totaal niet het geval en werden we superleuk ontvangen.” Voor Poutsma (25) was het ook spannend. Ook al heeft zij een stuk meer ervaring.

'Heb even tijd nodig'

“Als ik nieuw in een groep ben, heb ik altijd tijd nodig om m’n plekje te vinden. Ik zit natuurlijk al wat langer bij TeamNL Shorttrack en dat is een veilige omgeving voor mij. Hier kende ik de meeste mensen nog niet, dus dat was wel even wennen. Tegelijkertijd vond ik dat ook het meest uitdagende. Uiteindelijk voelde ik me met de dag comfortabeler worden en merkte ik dat de rest van het team ook enthousiast was. Dat vond ik super prettig.”

'Niet zo dat ik twijfels heb gehad'

Daleman, op haar jonge leeftijd al meervoudig wereldkampioen bij de junioren, heeft geen spijt van haar keuze. Ondanks de spanning, die ze ervoer tijdens haar eerste dagen. "Het is niet dat ik twijfels heb gehad, maar het is wel spannend hoe de groep erop reageert. Je kiest voor Jumbo en dat het een goede keuze blijkt te zijn, is hartstikke fijn.”