Stralende Joy Beune maakt indruk op Marianne Timmer: 'Ze heeft zichzelf overwonnen'

Voor Joy Beune stopte het schaatsseizoen eigenlijk net iets te vroeg. De 24-jarige schaatsster won bij de WK afstanden al goud op de 5000 meter en pakte afgelopen weekend in Inzell ook de wereldtitel allround. Oud-schaatsster Marianne Timmer vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl dat ze diep onder de indruk is van Beune.

"Het is geweldig wat zij heeft laten zien", zegt Timmer over de nieuwe wereldkampioene allround. Beune was bij de junioren altijd een enorm talent, maar lijkt dit seizoen de stap naar de top te hebben gemaakt: "Ze heeft zichzelf overwonnen en laten zien dat ze erbij hoort. Ze heeft de smaak te pakken."

Beune durfde het aan om het allroundtoernooi te rijden met goud gelakte nagels. Timmer, zelf drievoudig olympisch kampioen, heeft genoten van haar uitstraling: "Het is natuurlijk een mooie vrouw om te zien en je ziet dat ze lekker in haar vel zit. Ze straalt het hele seizoen. Dat maakt het psychologisch gezien extra moeilijk voor de anderen."

Meer druk

Met de sterke prestaties aan het eind van dit seizoen zijn de verwachtingen hooggespannen voor het komende seizoen. Het betekent volgens Timmer, die in 2004 de WK sprint won, niet dat ze vanaf nu ook alles gaat winnen: "Het gaat vaak in golfbewegingen. Dat zag je dit jaar ook aan de prestaties van Kjeld Nuis en Jenning de Boo."

Toch zal ze te maken krijgen met die hoge verwachtingen: "Het was een heel mooi seizoen en dan wil je dat herhalen. Ze heeft nu de flow te pakken, maar dat gaat ook gepaard met de verwachtingen. Ik vind het zelf dan heel leuk om te kijken hoe de volgende generatie daar nu mee omgaat."

Relatie met Nuis

Beune vertelde na haar wereldtitel dat ze veel heeft gehad aan de tips van haar vriend Kjeld Nuis. Timmer, die zelf jarenlang samen was met oud-voetballer Henk Timmer, denkt dat de twee elkaar goed kunnen steunen: "Je begrijpt elkaar, dus dat kan zeker helpen."

Beune in voetsporen Irene Schouten

Beune werd met haar wereldtitel de opvolgster van de inmiddels gestopte Irene Schouten, die in 2022 de beste was op de WK allround. Ze werd de zevende Nederlandse wereldkampioene allround. Beune won drie afstanden: ze was de beste op de 1500 meter, 3000 meter en de 5000 meter. De eerste twee won ze zelfs in een baanrecord.