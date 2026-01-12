Hard gaan, dat typeerde Irene Schouten als topschaatsster en nu ook als ondernemer. Ze heeft een keten sportscholen gelanceerd, RFRMR, en het aantal vestigingen stijgt rap.

Bij RFRMR draait het om het apparaat reformer pilates, dat onder meer een glijdende kar en verstelbare weerstand bevat. De meervoudig olympisch kampioene had tijdens haar zwangerschap veel baat bij trainen via die methode.

'Wil je dit nu ook?'

Op Instagram plaatst Schouten een video die ze opnam tijdens de feestelijke opening van alweer een filiaal. "We zijn nu bij de opening van RFRMR Wognum. Onze eerste franchise vestiging. Supertrots. Wil je dit nu ook? Stuur een mailtje, laten we de mogelijkheden bespreken', zo nodigt ze potentiële nieuwe zakelijke partners uit.

Het is dus de eerste vestiging die niet door Schouten en haar team zelf worden gerund. De franchisenemer betaalt voor het mogen toepassen van de naam, formule en huisstijl van RFRMR en exploiteert de zaak vervolgens zelf.

Dirk

Begin 2025, vlak na haar bevalling, reed Schouten nog een marathon. Het leek een opmaat naar een terugkeer in het schaatspeloton. Maar vooralsnog bleef het bij die ene rit. Dat heeft deels ook te maken met de gezondheid van haar zoon, Dirk.

De kleine bleek een zeer zeldzame mutatie van zijn ziekte bleek te hebben. "Ik heb als schaatser alles gewonnen wat ik wilde winnen, op de Elfstedentocht na. Nu moest alles draaien om Dirk", zei ze tegen Noord-Hollands Dagblad. Daarin sloeg ze soms ook door, zo onthult ze. "De dokters zeiden: Irene, je weet net zo veel als wij. Er zijn een paar wetenschappelijke artikelen en die ken je uit je hoofd. Zo was het ook."

Jillert Anema

Rondom die korte comeback had ze onmin met Jillert Anema, trainer van Team Albert-Heijn Zaanlander. De Noord-Hollandse erkende in de RTL-talkshow Beau dat er "wat speelde" tussen haar en de ploeg. "Ik vind dat heel jammer", zei Schouten. "Jillert is tien jaar mijn coach geweest. Ik was tweehonderd dagen per jaar met hem op pad. Ik zag hem als een soort vader."

Eerder was Anema kritisch op de keuze van Schouten om twee maanden na de geboorte van haar zoontje alweer haar eerste marathon te rijden. De coach zag dat niet zitten en wilde haar niet inschrijven, waarna Schouten ervoor koos om in een neutraal zwart pak te rijden.

