Kjeld Nuis werd zaterdag derde op de 1500 meter tijdens de World Cup in Calgary. Op het laatste moment werd hij voorbijgestreefd door het Duitse talent Finn Sonnekalb en de Amerikaanse favoriet Jordan Stolz. Ondanks de concurrentie, die in grote mate aanwezig is, geeft Nuis' derde plaats hem veel vertrouwen. "Het had er écht in gezeten", deelde hij na afloop.

Nuis was overduidelijk opgelucht na zijn keurige eindtijd. "Het was echt een hele goede rit", vertelde hij met een glimlach bij de NOS. "Gister wist ik het niet helemaal na de 1.000. Dat was in de B-groep weliswaar, maar dan weet je niet wat dat waard is. Ik dacht: 'Nou, rond de zesde/zevende plek.'"

Net als vorige week, had Nuis een klein missertje. Dit keer tikte hij echter geen blokje van het ijs en leidde dat niet tot diskwalificatie. Al verloor hij daar wel wat tijd. "Ik had één keer tóch weer mijn handje aan het ijs in de bocht. Dan verlies je 'm op drie tienden van die gozer die gewoon onverslaanbaar lijkt", aldus Nuis. Jordan Stolz was drie tienden sneller dan de Nederlander. Finn Sonnekalb werd tweede en was een tiende sneller dan Nuis.

'Ik verlies liever...'

"Het had er écht in gezeten", luidde de conclusie van Nuis dan ook. "Dat geeft zo veel vertrouwen", voegde hij daar lachend aan toe. Nuis denkt dat zijn "schoonheidsfoutjes" komen door zijn gretigheid. "Ik wil gewoon heel erg graag winnen."

"Ik verlies liever terwijl ik alles heb gegeven, dan dat ik niet volle bak ben gegaan", ging hij verder. "Dus ik ben supertrots." Nuis ruikt dan ook kansen in aanloop naar de aankomende World Cups. "Ja zeker. Dit is echt lekker."

