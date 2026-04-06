Pien Hersman geniet nu het schaatsseizoen over is van haar vrije dagen. Zo heeft ze veel tijd over om haar vriend te supporten. Jesper de Jong speelde op het tennistoernooi van Monte Carlo en Hersman was erbij.

Hersman kende geen goed einde van het schaatsseizoen. Ze plaatste zich niet voor de Olympische Winterspelen en tijdens het NK na het toernooi in Milaan werd ze negende bij de sprint. Hersman sloot een volgens haar 'kloteseizoen' af met een mooie vakantie samen met haar vriend Jesper de Jong. Zo ging het stel samen op vakantie naar Oostenrijk en maakte Hersman een trip naar Los Angeles om daar haar hockeyende zus Veerle op te zoeken.

Daarna besloot Hersman om met haar vriend De Jong mee te gaan tijdens zijn toernooien. Het gravelseizoen is inmiddels begonnen en dus deed de 25-jarige tennisser vorige week mee aan het ATP-toernooi in Marrakech en deze week aan het toernooi in Monaco. Bij beide toernooien was Hersman aanwezig als support voor haar vriend De Jong, maar allebei de tripjes duurden niet heel lang.

De Jong is niet in de beste vorm van zijn leven en dat werd pijnlijk duidelijk in Marrakech en Monaco. Op beide toernooien werd de Nederlander in de eerste ronde van de kwalificatie uitgeschakeld. In Marokko was Yannick Hanfmann in twee sets te sterk. Op de Rolex Monte Carlo Masters was het Cristian Garin die De Jong in drie sets op de knieën kreeg. De support van Hersman lijkt dus nog geen geluk te brengen voor haar vriend.

Wel deelt Hersman een aantal mooie plaatjes van zichzelf op de tribune van de Rolex Monte Carlo Masters. Daar krijgt ze ook veel lovende reacties op, vooral vanuit de schaatswereld. Zo reageren Kjeld Nuis en Joy Beune met complimenten op de foto's, net als Anne Boersma en Greta Myers. De Jong reageert zelf ook en stelt dat zijn vriendin nu een echte WAG (wifes and girlfriends, vaak van bekende sporters) is. Daar kan Hersman zichzelf wel in vinden. "Mijn persoonlijkheid voor de komende zes weken", reageert de schaatsster.