Suzanne Schulting hoopt op goed nieuws uit ziekenhuis en nieuw 'fashion item'

Het is alweer een maand geleden dat Suzanne Schulting onder het mes ging na haar enkelbreuk tijdens het WK shorttrack in Rotterdam. Nu kan ze de volgende stap in haar revalidatie gaan zetten.

Op haar Instagram Story plaatst Schulting dat ze maandag een CT-scan heeft. Als deze goed is mag ze in ieder geval uit het gips, waar ze de afgelopen maand mee rondliep. "De tijd vliegt als je het leuk hebt hè", plaatste de 26-jarige enigszins sarcastisch als bijschrift.

Nieuw 'fashion item'

Doordat de schaatster uit Groningen uit het gips mag, krijgt ze wel, letterlijk en figuurlijk, een nieuw blok aan haar been. Wanneer de CT-scan goed nieuws brengt en het gips om haar enkel er vanaf mag, moet Schulting in een walker schoen. Daar lijkt ze enorm naar uit te kijken als we haar sociale media mogen geloven.

Herstel

Schulting zit nog midden in de revalidatie van haar gebroken enkel. Toch vindt ze genoeg mogelijkheden om alsnog aan haar training te voldoen. Op haar sociale media deelt ze vaak beelden van haar herstel en dat ze, zelfs met gips om de enkel heen, aan het trainen is om toch zo fit mogelijk te blijven.