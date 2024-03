Suzanne Schulting overleeft drama op 1000 meter tijdens WK shorttrack, pech voor zusjes Velzeboer

De drie Nederlanders die aan de start stonden van de 1000 meter op de WK shorttrack hoopten uiteraard allemaal op een plek in de finale. Na een dramatisch kwartfinale en een spannende halve, wist alleen Suzanne Schulting zich voor de eindstrijd te plaatsen. Koning Willem-Alexander is inmiddels van de partij om te kijken of de Friezin goud gaat pakken.

De kwartfinale met de drie Nederlandse vrouwen liep vooral voor Jiwon Park op een drama uit. De Zuid-Koreaanse belandde hard in de kussens en moest met een brancard worden afgevoerd. Ze schreeuwde het uit van de pijn aan haar rechterbeen.

Michelle Velzeboer

Michelle Velzeboer, die ook ten val kwam, kreeg de schuld en werd gediskwalificeerd. De drie overgebleven deelneemsters deden het vervolgens in de opnieuw gestarte race rustig aan tot de slotfase aanbrak. Velzeboer en Suzanne Schulting gaven gas en plaatsten zich zo simpel voor de halve finales. Michelle Velzeboer zat ondertussen in tranen naast de baan.

Jiwon Park schreeuwt het uit van de pijn. © AP.

"Balen", zei Michelle Velzeboer na afloop bij de NOS. "Dat ik nu weer eindig met een val en een penalty, ik had het echt heel graag beter willen doen. Ik weet zo goed wat er gebeurde. Ik heb de penalty gekregen. Ik heb haar niet expres afgeblokt, het was denk ik een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ik vind het heel erg voor haar en hoop dat alles goed gaat."

Xandra Velzeboer

Xandra Velzeboer lag in de halve finale lange tijd op koers voor een finaleplek. In het spoor van Schulting leek ze op de tweede plek af te stevenen. In de laatste bocht kwam Gilli Kim echter onderdoor en de Zuid-Koreaanse duwde haar schaats net iets eerder over de streep.

Eerdere teleurstelling

De 500 meter en de 1500 meter liepen voor Schulting uit op een enorme teleurstelling. Op de kortste afstand werd ze gediskwalificeerd, op de langst ging ze onderuit. De Friezin toonde zich schuldbewust: "Dat was eigenlijk dom."

Jens van 't Wout

Ook bij de mannen was er spektakel in de kwartfinales van de 1000 meter. Daar zorgde Jens van 't Wout voor. De Larenaar leek onderuit te gaan, maar bleef op wonderbaarlijke wijze overeind. Vervolgens wist hij zich dankzij een tweede plek ook nog voor de halve finale te plaatsen. Itzhak de Laat redde het niet in zijn kwartfinale en werd uitgeschakeld.

In de halve finale ging het ook voor Van 't Wout alsnog mis. Dit keer kon hij een valpartij net niet meer voorkomen en zo was zijn kans op een medaille verkeken.

Mixed relay

Eerder op zondag plaatste Nederland zich op de mixed relay al overtuigend voor de finale. Zowel de kwartfinale als de halve finale werd gewonnen.