Suzanne Schulting schuift vanavond aan bij talkshow om te praten over haar chaotische WK shorttrack

Suzanne Schulting is donderdagavond te gast bij het televisieprogramma Sophie & Jeroen. Ze zal daar aan tafel terugblikken op haar heftige WK shorttrack.

Afgelopen weekend werd Schulting door een val uitgeschakeld op de 1500 meter tijdens de WK in Rotterdam Ahoy. Vervolgens moest de schaatsster ook de finale van de 500 meter missen, nadat ze werd gediskwalificeerd in de halve finale van de afstand. Volgens de officials blokte ze de Italiaanse Arianna Fontana en dus vloog ze eruit.

Schulting baalde enorm van de valpartij en diskwalificatie, liet ze na afloop van de 500 meter weten. "Ik doe het natuurlijk niet bewust, het zijn denk ik gewoon reflexen. Zij is ook agressief en ik krijg er een penalty voor." Op de 1000 meter wilde ze er nog vol voor gaan. Maar ook de finale op die afstand liep uit op een drama. Schulting ging hard onderuit na een aanvaring met Hanne Desmet. Ze verliet zichtbaar aangeslagen en in tranen het strijdtoneel in Ahoy en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Daar toonde onderzoek aan dat haar rechterenkel gebroken is. Nadat maandag in Amsterdam door een specialist naar de enkel is gekeken, werd besloten dat een operatie noodzakelijk is. "Ik word volgende week dinsdag geopereerd. Het zal een intensief revalidatietraject worden - maar ik ben erg optimistisch en heb vertrouwen in het feit dat alles weer goed komt. Het is niet onrealistisch om deze zomer weer op het ijs te staan", liet Schulting via haar eigen Instagram weten.

Donderdag zal Schulting aan tafel bij Jeroen vertellen over haar eigen beleving van de afgelopen hectische week. Het BNNVARA-programma Sophie & Jeroen is te zien om 19.03 uur op NPO 1.