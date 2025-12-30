Suzanne Schulting gaat mogelijk voor een dubbelfunctie op de Olympische Winterspelen in Milaan. Ze plaatste zich al voor het grootste toernooi ter wereld op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) schaatsen. Nu heeft Schulting haar zinnen gezet op haar oude liefde: shorttracken.

Schulting koos heel bewust bij de start van het seizoen voor de langebaan. Mocht het daar niet lukken, dan was haar oude liefde shorttrack een vangnet. Tegen alle verwachtingen in greep de meervoudig olympisch kampioene toch een ticket voor de Winterspelen. Op de 1000 meter werd Schulting knap tweede achter Femke Kok, terwijl topfavoriete Jutta Leerdam onderuit ging. Helemaal zeker is het nog allemaal niet, omdat laatstgenoemde hoopt op een aanwijsplek. Dat gaat mogelijk ten koste van Schulting.

Schulting gaat naar NK shorttrack

Dus wil Schulting het zekere voor het onzekere nemen. De Telegraaf schrijft dat ze meedoet aan de NK shorttrack. Deze dinsdag, terwijl het OKT nog in volle gang is, trainde Schulting al op de korte baan. Dat alles met als doel om tijdens de nationale kampioenschappen begin januari in goede vorm te zijn. In Leeuwarden zijn immers ook olympische tickets te verdienen.

De 28-jarige Schulting heeft al een hele fraaie prijzenkast bij elkaar geschaatst op de korte baan. Ze werd liefst tien keer wereld- en zeventien keer Europees kampioen. Ook waren er zes plakken op de Winterspelen: drie gouden, één zilveren en twee bronzen.

Bij de WK shorttrack van 2024 in eigen land brak Schulting haar enkel. Het zorgde ervoor dat ze in het seizoen erop afstand moest nemen van die sport. Schulting ging met succes naar de langebaan, waar ze in haar eerste jaar gelijk wereldkampioen teamsprint werd. Dit seizoen verloopt wat moeizamer. Ze miste de World Cups en leek geen kanshebster voor de olympische tickets. Toch greep ze er eentje. Mogelijk komen er bij de NK shorttrack nog meer bij.

