Team Essent breekt contract van topschaatsser (27) open: 'Dat laatste puzzelstukje leggen'

De schaatsvakantie is pas net begonnen, maar de eerste contracten van toppers worden al opengebroken en verlengd. Zo ook dat van Chris Huizinga. De Nederlands kampioen op de vijf en tien kilometer van afgelopen seizoen kent zijn toekomst.

Team Essent maakte namelijk bekend dat het contract van de 27-jarige langeafstandspecialist is verlengd tot de zomer van 2028. Tot ver na de Winterspelen van komende winter in Milaan is Huizinga dus verzekerd van zijn schaatstoekomst. "Dat de ploeg mijn contract heeft opengebroken, geeft aan hoeveel vertrouwen er in mij is", laat de blije topschaatser weten.

'Schepje er bovenop'

Schaatscoach Jac Orie is blij met de verlenging van Huizinga, maar houdt zijn pupil ook een spiegel voor. "Hij heeft de afgelopen periode ontzettend veel progressie geboekt en flinke happen van zijn persoonlijke records afgehaald. Voor komend seizoen moeten we er nog een schepje bovenop doen, zodat hij ook op de grote toernooien kan excelleren. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij uit kan groeien tot een van de allerbesten."

Presteren buiten Thialf

Voor dat harde werken loopt Huizinga niet weg, want hij geeft aan dat hij 'heel gretig' is. Dat gevoel van vertrouwen is volgens hem wederzijds. Hij wil vooral een einde gaan maken aan de tot nu toe matige prestaties buiten Thialf. Alleen op de ijsbaan in Heerenveen kwam hij tot nu toe tot bovengemiddelde resultaten. "Op de een of andere manier is het er nog niet uitgekomen op een andere baan dan Thialf", weet Huizinga. "Het is aan ons om dat laatste puzzelstukje te leggen richting de Olympische Spelen van Milaan."

Ploegenachtervolging

Zijn specialiteiten liggen op de vijf en tien kilometer, maar ook in de ploegenachtervolging. Daar is hij de locomotief die ploeggenoot Beau Snellink en een veelbesproken derde man op stoom helpt in de vele rondjes. Bondscoach Rintje Ritsma selecteerde veel andere schaatsers om achter de Essent-mannen te rijden, maar kwam nog niet tot een perfecte samenstelling. Bij de laatste World Cup en de WK afstanden pakte het Nederlandse drietal wel telkens brons.