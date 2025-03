Team Essent verlengt contract met groot schaatstalent: 'Ik wil nergens anders naartoe'

Sijmen Egberts heeft zijn contract bij Team Essent verlengd. De 21-jarige schaatser van de opleidingsploeg wist in zijn tweede seizoen flinke indruk te maken. Hij verbeterde zijn persoonlijke tijden maar liefst negen keer en kroonde zichzelf tot Nederlands kampioen neo-senioren op de 1500 meter.

De schaatser ligt nu tot medio 2026 vast bij de schaatsploeg, die wordt gecoacht door Sicco Janmaat. Het talent kreeg niet al te lang geleden nog een grote klap te verwerken, in september 2023 werd vastgesteld dat hij diabetes type 1 heeft. Door een goede samenwerking met het medische team en een voedingsdeskundige, heeft hij dat volgens coach Sicco Janmaat fantastisch opgepakt, zo meldt hij in een persbericht van de schaatsploeg.

'Leer en profiteer veel'

"Ik heb altijd gezegd dat ik nergens anders naartoe wil en graag bij deze ploeg wil blijven. Ik ben heel blij met het wederzijdse vertrouwen," vertelt het schaatstalent. "Ik heb het hartstikke naar mijn zin hier. Het gaat goed, ik maak veel progressie en kan het goed met iedereen vinden."

"Ik leer en profiteer veel van de jongens van de A-ploeg, waar ik vaak mee train," gaat het schaatstalent verder. "In de breedte presteert het team gewoon heel goed. Alles bij elkaar maakt dat dit voor mij de beste plek is om me verder te ontwikkelen."

'Dichterbij de grote mannen'

De omscholing tot sprinter heeft volgens het schaatstalent, die vertelt veel in snelheid en het korte werk geïnvesteerd te hebben, zijn vruchten afgeworpen. "Zowel op de sprintnummers, als op de 1500 meter, heb ik grote stappen gemaakt," concludeert de in Langeraar geboren schaatser. "Voor mijn gevoel ben ik dichterbij de grote mannen gekomen."

Trotse coach

Janmaat is verheugd dat de samenwerking met zijn pupil wordt voortgezet: "Sijmen heeft een geweldig seizoen gedraaid waarin hij mooie stappen heeft gemaakt," meldt de schaatscoach. "Hij is erin geslaagd om voor het eerst in zijn carrière 1.45 op de 1500 meter en 1.09 op de 1000 meter te rijden. Dat laat zien dat hij zich mooi heeft doorontwikkeld."

Tegenover het aanblijven van Egberts, staat het vertrek van Jarle Gerrits, wiens aflopende contract niet wordt verlengd.