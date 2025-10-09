Danny Noppert bereikte woensdag de kwartfinale van de World Grand Prix, ten koste van Stephen Bunting. De Engelse topdarter komt na afloop van zijn nederlaag met een pijnlijke verklaring voor zijn verliespartij.

Bunting, die op de vierde plek van de wereldranglijst staat, verloor met 3-1 in sets van de Nederlander. Noppert kreeg de eerste leg cadeau, omdat Bunting er héél lang over deed om zijn eerste pijl in de dubbel te krijgen. Dat is wat deze major bijzonder maakt: darters moeten beginnen met een dubbel om zichzelf in de wedstrijd te gooien.

Vervolgens gooide Bunting erg wisselvallig. Hij kwam tekort om een plek in de kwartfinales veilig te stellen en werd uitgeschakeld door Noppert. Daar had hij vervolgens een opmerkelijke verklaring voor. De 40-jarige bleek last te hebben van fysieke problemen.

Pijn

"Mijn rug deed zo'n pijn, dat ik mijn pijlen niet omhoog kreeg", aldus Bunting na afloop. Daar was niks tegen te doen. "Stretchen maakte het alleen maar erger. Ik heb geen idee hoe ik nog zoveel legs heb gewonnen."

Hij gaf ook zijn tegenstander complimenten. "Goed gedaan, Danny. Je hebt sterk gespeeld", zijn de lovende woorden voor de Nederlander. Noppert neemt het in de kwartfinale op tegen Joe Cullen of Gary Anderson, die in de laatste wedstrijd van woensdagavond tegenover elkaar staan.

Klussen als voorbereiding

Bunting onthulde eerder al dat zijn voorbereiding op de World Grand Prix niet optimaal was. "Er is thuis veel aan de hand. En het is natuurlijk een druk programma." De darter ging van Boedapest naar Basel, naar de Pr Tours en toen naar de World Grand Prix. "Ik heb mezelf een extra dag vrij gegeven."

Maar zijn vrije dag liet Buntng niet onbenut. "Ik heb geschilderd en gedecoreerd thuis. Mijn arm is nog even aan het werk gezet", vertelde hij eerder op woensdag. "Het heeft me niet geschaad." Wellicht dat de werkzaamheden thuis later toch voor de pijn in zijn rug hebben gezorgd.

Nederlanders

Met Gian van Veen, Jermaine Wattimena, Raymond van Barneveld én Michael van Gerwen zijn er al veel Nederlanders uitgeschakeld, maar er zit nog een landgenoot in de tweede ronde: Dirk van Duijvenbode komt donderdag in actie tegen Daryl Gurney. Noppert won in de eerste ronde van Wattimena.