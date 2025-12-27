Sebas Diniz heeft verrassend de eerste omloop gewonnen van de 500 meter op het OKT. De sprinter van Team IKO-X20 troefde topfavoriet Jenning de Boo af met een geweldige tijd en is daarmee dicht bij een ticket voor de Winterspelen. Later op de zaterdag is er nog een tweede 500 meter.

Waar de 500 meter op de Olympische Winterspelen slechts één keer gereden wordt, staat die bij het OKT twee keer op het programma. De snelste tijd van elke rijder is daarbij doorslaggevend voor wie er wel en niet naar de Spelen gaat. De winnaar komt op plek drie van de matrix en is dus zeker van Milaan, maar voor de nummer twee (11e op de matrix) en de nummer drie (14 op de matrix) is dat nog spannend.

De eerste omloop was het begin van de schaatsdag in Thialf en dat zorgde direct voor spektakel. In de eerste rit kwam Geophrey Coenraad namelijk direct ten val. Het was lang wachten tot de echte specialisten op het ijs kwamen en dat was in de achtste rit het geval. Joep Wennemars was de eerste van hen die aan bak mocht en er waren de afgelopen tijd flink wat zorgen door de liesblessure waarmee hij al enige tijd kampte. De zoon van Erben reed echter een sterke race en pakte met 34,67 de tot dan toe beste tijd.

Sebas Diniz troeft De Boo af

Sebas Diniz liet echter zien dat het nog veel harder kon. Hij reed een fantastische opening en hield dat ook vol in het rondje waardoor hij de klok stilzette na 34,14. Voor topfavoriet De Boo werd de lat daarmee heel hoog gelegd.

De schaatser van Team Reggeborgh kwam op de kruising in de knel met teamgenoot Stefan Westenbroek, die vlak daarvoor bijna ten val kwam, en reed uiteindelijk 34,36 waardoor hij in de tweede omloop nog flink aan de bak zal moeten om een ticket in de wacht te slepen. Merijn Scheperkamp werd in 34,64 en staat dus ook voorlopig op de matrix.

Tweede 500 meter

Alle schaatsers krijgen later op de zaterdag nog een herkansing om zich alsnog te plaatsen voor de Spelen. Om 19.13 uur is het tijd voor de tweede omloop en dan kan de balans pas echt worden opgemaakt.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.