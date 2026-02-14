Nederland heeft zich op de ploegenachtervolging bij de vrouwen geplaatst voor de halve finales op de Olympische Winterspelen in Milaan. Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud reden naar de derde tijd, achter Canada en Japan. Die tijd bleek al snel voldoende voor een plek in de top vier, waardoor het Nederlandse trio zich zonder echt te overtuigen verzekerde van een vervolg in het toernooi.

Nederland kwam als eerste in actie de ploegenachtervolging in Milaan en reed naar een tijd van 2:55:65, goed voor uiteindelijk de derde tijd. De ploeg van Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong en Marijke Groenewoud geldt als een van de grote favorieten: de Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen en wonnen eerder dit seizoen ook de World Cup in Calgary. In die wedstrijd reden ze zelfs een tijd die op de Spelen goed zou zijn geweest voor een olympisch record, wat onderstreept hoe sterk deze vaste samenstelling is. Voor Joy Beune is de ploegenachtervolging nog haar enige kans op een olympische medaille in Milaan.

Nederland wist niet echt te overtuigen in hun rit. Met de derde plek wordt duidelijk dat de strijd om goud echt nog niet gestreden is. Wel wist de ploeg van Rintje Ritsma snel dat ze zeker waren van de halve finales en finale die dinsdag pas gereden worden. Daar neemt Nederland het op tegen concurrent Japan, die vandaag dus sneller waren dan de Nederlandse trein. De directe tegenstander van Nederland, Kazachstan kwam pijnlijk ten val tijdens de rit.

De ploegenachtervolging is het enige onderdeel dat over meerdere dagen wordt gereden. De acht teams rijden zaterdag in vier kwartfinales tegen elkaar en daarbij gaat het vooral om de tijd. Het is namelijk niet zo dat de vier winnaars doorgaan naar de halve finales, maar de vier teams met de snelste tijd. De halve finales en finale worden dinsdag pas gereden.

Ritsma maakte zaterdag bekend dat Beune, Rijpma-De Jong en Groenewoud alle drie in samen gaan komen tijdens de kwartfinale. Ook gaf de bondscoach aan dat Bente Kerkhoff de reserve op de lijst is. Wel benadrukte hij dat TeamNL altijd in de sterkste opstelling zal rijden en Kerkhoff in de kwartfinale, mogelijke halve eindstrijd en finale alleen in actie komt als één van de andere schaatssters geblesseerd raakt.

Halve finales en finale op dinsdag

De halve finales zijn dinsdag pas. Dan rijdt het snelste land van de zaterdag tegen het team dat de vierde tijd reed en de nummer 2 neemt het op tegen de nummer 3. De twee winnaars van de halve finales strijden later op de dinsdag om het goud, terwijl de verliezers een bronzen plak moeten zien te pakken via de troostfinale.