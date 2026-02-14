Voor Femke Kok wordt het een van de belangrijkste races uit haar leven: haar kans op goud op de 500 meter aanstaande zondag. De druk moet daardoor wel erg hoog zijn, maar daar heeft de schaatsster zelf geen last van. Kok vindt alle aandacht soms zelfs wat buitensporig.

Kok is dit jaar ware alleenheerser op de 500 meter. Alle races waar ze aan de start verscheen, wist ze ook te winnen. Op de 1000 meter in Milaan imponeerde Kok ook al en greep ze nipt naast het goud door een ontketende Jutta Leerdam. Kok hoopt nu dat het andersom zal zijn. Leerdam staat ook aan de start van de 500 meter, maar Kok is de absolute topfavoriet.

Ook omdat Kok dit jaar alles heeft gewonnen, is ze niet van plan om dingen in haar race aan te passen voor de wedstrijd in Milaan. De focus zit goed en ze weet dat ze niet té snel moet starten om genoeg over te houden voor het eind van haar rit. Kok focust zich op het ijs en haar trainingen, maar daarbuiten probeert ze ook nog een beetje plezier te hebben in de Italiaanse modestad.

Een beetje genieten

Kok is in ieder geval niet iemand die constant op haar hotelkamer blijft zitten. Tegenover het Algemeen Dagblad vertelt ze dat ze lekker veel onderneemt in Milaan. "Je kan hier wel de hele dag op je kamertje gaan zitten, maar wij gaan ook wel eens lekker op het fietsje een koffietje doen in de stad. Best wel mooie gebouwen hier, hoor. Leuke koffietentjes ook", zo vertelt Kok, die ook al haar hond en opa en oma opzocht.

Voor Kok zal alles wat minder is dan goud als een teleurstelling voelen, maar ze vindt de druk soms ook wel wat te hoog. "De media maken het wel echt heel groot hier, hè? Ik bedoel: ik ben al drie keer wereldkampioen geworden, heb dat al drie keer gepresteerd. Dit is gewoon dezelfde wedstrijd", vertelt Kok. Ze geeft ook aan dat ze 'lekker normaal blijft doen'.