Topschaatser Jenning de Boo greep net naast het goud op de 1000 meter bij de World Cup schaatsen in Calgary. Op het laatste moment werd hij geklopt door Jordan Stolz. De Nederlander vertelt na afloop dat hij tijdens de rit dacht de overwinning binnen te halen en baalt dan ook zichtbaar.

De Boo finishte met een tijd van 1.06,11 net achter Stolz. De Amerikaan reed 1.06,00. De Nederlandse topschaatser ging lange tijd aan kop, maar werd net voor de finish ingehaald.

"Het werd een beetje zwart voor mijn ogen in de laatste bocht", vertelt De Boo na afloop van zijn rit zichtbaar balend aan de NOS. "Daar verloor ik 'm op. Ik dacht echt: 'Ik heb hem!' Maar vandaag mocht het niet zo zijn, helaas."

'Toen was het klaar'

"Ik wist gewoon dat ik moest proberen om een hele snelle 600 meter te rijden", vervolgt De Boo. "En dan proberen om bij de laatste kruising in zijn reet te kruipen. Dat was de enige kans die ik zag en dat plan ging goed, totdat ik over mijn eigen benen begon te struikelen. Toen was het klaar."

'Voor nu vind ik het prima zo'

"Nou, dan ging dat dus heel goed", antwoordt De Boo nuchter wanneer de verslaggever van de NOS hem voorlegt dat hij de eerste 600 meter ruim onder het wereldrecord schaatste. "Alleen aan mijn slotronde valt nog te werken", besluit hij.

"Dat is lastig. Want ik rijd de 1000 vanuit de 500 meter eigenlijk. Ik denk dat ik een 500 meter-schaatser ben die zo'n harde 600 kan rijden, dat hij goed is in de 1000. Alleen, ja, ik ga in de toekomst echt aan mijn slotronde werken, maar voor nu vind ik het prima zo."

