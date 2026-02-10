Jenning de Boo staat bij de Olympische Winterspelen 2026 aan de start als serieuze medaillekandidaat op de 500 en 1000 meter. Zijn naam is inmiddels gevestigd in de schaatswereld, maar hij had ook zomaar onder een andere naam bekend kunnen zijn geworden.

"Het is wel een originele achternaam", vindt De Boo zelf ook wel. "Ik heb hem nog nooit eerder gehoord."

De laatste jaren horen de schaatsliefhebbers hem echter steeds vaker. Op slechts 22-jarige leeftijd veroverde hij onder meer de Europese sprinttitel, de wereldtitel op de 500 meter en was er al zilver op de WK sprint. Ook de eerste Nederlandse titels en wereldbekermedailles zijn binnen.

Moeder

Maar terug naar zijn naam, want daar is iets opvallends mee aan de hand. "Ik heb de achternaam van mijn moeder gekregen en niet die van mijn vader, wat traditioneel is", legde De Boo eerder ooit uit in de NOS Schaatspodcast.

"Anders zou de naam De Boo helaas uitsterven en toen dachten mijn ouders: weet je wat, wij hoeven dat traditionele niet per se. Wij geven jou gewoon de naam De Boo."

Opa

Vlak voor de EK begin 2025 overleed de opa van De Boo. Hij was hecht met zijn grootvader; zo konden ze samen praten over interesses als geschiedenis en geanimeerde wapens (heraldiek). Het is dat de Groninger nu schaatser is, anders was hij vermoedelijk net als opa Hans medicijnen gaan studeren.

" Het was een mooie en vredige dood", tekende Dagblad van het Noorden op, een paar dagen voor De Boo's eerste olympische race. "Ik heb nog anderhalf uur bij hem gezeten. Ik had er vrede mee. Hij zei dat hij er ook vrede mee had. Mijn opa zei tegen mijn ouders dat ik niets moest laten voor het schaatsen. Dat had hij liever dan dat ik nog een keer naar het ziekenhuis kwam."

Djenning de Boe

Maar wat was dan de naam van De Boo als hij wel de familienaam van zijn vader had gekregen? "De achternaam van mijn vader is Van der Veen. Eigenlijk had ik dus Jenning van der Veen geheten, maar ik vind De Boo een stuk mooier", legde hij uit.

De topsprinter ziet nog een voordeel: "Jenning en De Boo worden makkelijke uitgesproken door de Engelse commentators. Het wordt altijd Djenning de Boe, maar dat vind ik alleen maar leuk."

Kjeld Nuis

De Boo heeft in de dagen voor zijn olympische debuut in Milaan veel aan zijn 36-jarige ploeggenoot Kjeld Nuis. De drievoudig olympisch kampioen helpt de 22-jarige Groninger om het luchtig te houden. "Geer en Goor worden we genoemd", zegt De Boo. "Hij is Goor en ik ben Geer, denk ik."

"Ik merk dat als zo'n race eraan komt, toch een groot moment in je leven, ik me een beetje terugtrek", legt hij uit. "Dan zorgt hij dat het ontspannen blijft. Kjeld is momenteel heel waardevol voor mij, ik heb veel aan hem." De Boo zegt dat hij die opkomende spanning ook gebruikt. "Dat terugtrekken doe ik altijd wel, ik ga daar ook goed op. Maar ik moet er niet in doorslaan, want daar ga ik niet harder van schaatsen."