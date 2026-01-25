Jenning de Boo is zondag met de schrik vrijgekomen tijdens de tweede 500 meter op de World Cup in Inzell. De Nederlander wist in de laatste bocht van zijn rit zijn vallende opponent Yevgeniy Koshkin maar nipt te ontwijken.

De Boo nam het in zijn tweede rit op de 500 meter op tegen de Kazach Koshkin. Hij wordt gezien als een van de snelste openers van het gehele deelnemersveld bij de mannen en dus was de Nederlander gewaarschuwd. Dit seizoen is De Boo doorgaans sneller op zijn tweede 500 meter en dus waren de verwachtingen hooggespannen. De opening van de Nederlander was echter niet optimaal, maar richting het eind ging het vooral voor Koshkin mis.

Heftige val

In de laatste bocht kwam Koshkin totaal niet goed uit en schaatste hij op het randje van de scheidingslijn op de baan. Toen de Kazach net uit de bocht was ging het echter alsnog mis. Met zijn schaats kwam hij op een blokje terecht, waardoor hij direct onderuit schoof. Koshkin schoof naar de zijkant, maar hij wist De Boo nog maar nipt te ontwijken. De Nederlander schaatste op een haar na tegen de hand van de Kazach aan, die na zijn val weer kon lachen en dus geen serieuze blessures aan de schuiver lijkt overgehouden te hebben.

De Boo schaatste stoïcijns door en noteerde een tijd van 34.37. Daarmee stond hij aan het eind van zijn eigen rit op de tweede plaats, maar daar bleef hij niet staan. In de laatste rit namen Damian Zurek en Jordan Stolz het tegen elkaar op. De Boo leek na zijn race ook absoluut niet tevreden. Met zijn eigen rit, maar waarschijnlijk heeft de val van Koshkin niet meegeholpen.

Uiteindelijk volgde in de slotrit nog wel een daverende verrassing. Met een ware fotofinish moest Stolz een zeldzame nederlaag slikken. Zurek was met een tijd van 34.06 de snelste en daarmee reed hij ook een baanrecord. Voor Stolz bleef met een tijd van 34.10 de tweede plek over, maar het wereldbekerkampioenschap op de 500 meter heeft de Amerikaan wel binnen.

