Topschaatser Joep Wennemars heeft een hechte band met zijn vader en schaatsicoon Erben Wennemars. De 23-jarige Dalfsenaar hangt geregeld met hem aan de telefoon en vindt het prettig als zijn vader dan even niet bij de NOS zit als analist, zodat hij hem kan bereiken.

Hoewel zijn vader ooit brak met schaatscoach Jac Orie, ervaart Joep Wennemars nog altijd een prettige samenwerking met de trainer van schaatsteam Team Essent. Dat betekent echter niet dat de Dalfsenaar niet met regelmaat een beroep doet op de expertise van zijn vader. Pa en zoon Wennemars hangen geregeld met elkaar aan de lijn om de prestaties van Joep te bespreken.

Joep vindt het vooral prettig om zijn ei kwijt te kunnen bij zijn vader op momenten dat zijn schaatsprestaties wat minder goed gaan. "Ik kan niet de hele dag Orie bellen. Over 'dit is kut, dat is kut'. Of 'ik ben boos'. Hij heeft nog twintig andere schaatsers in deze ploeg. Daarom bel ik mijn vader: die is er alleen voor mij", vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Vloeken

Joep Wennemars werkt momenteel in Milaan zijn laatste trainingen af voordat hij in actie komt op de Olympische Winterspelen. Een van zijn trainingen in Italië ging niet zo goed. "Dan bel ik hem (Erben Wennemars, red.) wel even", vertelde Joep. "Toch vind ik het dan rot dat dat gebeurt. Dan moet ik dat toch even bij hem kwijt. Dan moet ik even vijf minuutjes kunnen vloeken."

De 23-jarige schaatser vindt het dan ook fijn om zijn vader te bellen na zijn wedstrijden. Dat is echter lang niet mogelijk. Erben Wennemars schuift namelijk regelmatig aan bij de NOS als analist. Op de vraag wat hij ervan vindt als zijn vader de analyses doet van zijn 500, 1000 en 1500 meter is hij dan ook duidelijk: "Het maakt mij eigenlijk geen reet uit. Ik vind het trouwens best fijn als hij er niet zit. Dan kan ik hem gewoon bellen."

