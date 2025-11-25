Topschaatser Jordan Stolz heeft voor verbazing gezorgd bij de mass start op de World Cup in Calgary afgelopen zondag. De Amerikaan leek moeiteloos naar de winst te kunnen rijden, maar werd uiteindelijk derde. "Hij rijdt soms op 90 of 95 procent."

Stolz pakte het brons op de mass start achter Andrea Giovannini en Chung Jae-Won. Maar de houding van de 21-jarige was opvallend in de laatste meters. "Met zijn handjes op de rug in de eindsprint", zei oud-schaatser en analist Mark Tuitert na afloop bij NOS. Bovendien keer Stolz steeds achterom.

"Het kwam over alsof hij hem nog had kunnen pakken als hij het echt had gewild", vervolgt Tuitert. "Maar het was een chaotische eindsprint. Hij ging naar de binnenbocht toe en ik denk ook wel dat hij dacht: nou het is goed zo. Ik zit toch bij de beste drie. We finishen hem gewoon zo lekker."

Zou de schaatskampioen echt zo denken in het heetst van de strijd. "Ja dat denk ik wel", aldus de olympisch kampioen van 2010 op de 1500 meter. " Ik denk dat je ook onderschat hoe deze man 1000 meters en 1500 meters rijdt. Die rijdt hij soms op 90 of 95 procent. Dit is gewoon afstanden doorkomen en het liefst podium halen."

Winnen niet noodzakelijk

Dat lukte Stolz aardig in Calgary. Hij stond vijf keer op het podium. Drie keer met goud en twee keer met brons. Hij verklaarde zelf na afloop dat hij moe was. "Het ging prima, maar het was wel zwaar", zei hij over de mass start. "Ik deed het pas voor de tweede keer. Het was moeilijk aan het einde. Ik ging naar de binnenkant, dat was misschien niet slim om te doen."

"Maar ik ging er gewoon voor en toen werd ik nog derde", vervolgt hij. Daarop wordt hem gevraagd of hij wel wilde winnen. "Ik had het leuk gevonden, maar het was niet noodzakelijk."

