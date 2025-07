Joy Beune, Jenning de Boo, Angel Daleman. Stuk voor stuk kenden ze een geweldig schaatsseizoen. Meervoudig wereldkampioen allround Patrick Roest beleefde juist een nachtmerrie, door een ontstoken verstandskies en rugblessure. Daar had hij zelf een groot aandeel in, vindt hij.

Terug naar de winter van 2024. Net voor het World Cup-kwalificatietoernooi werd bekend dat Roest niet zou deelnemen vanwege problemen met zijn verstandskies. Maar in alle bewijsdrang overtrainde hij zichzelf en liep hij een rugblessure op. De eindconclusie: geen enkel aansprekend resultaat en een weggegooid seizoen. "Vorig jaar heb ik echt te gek gedaan, denk ik", erkent hij tegenover de NOS.

"Met die ontstoken verstandskies en door maar door te blijven beuken, ook als ik moe was", blikt Roest terug. Het leverde hem wel een levensles op. "Ik heb geleerd dat ik goed naar mijn lichaam moet luisteren. Dat als ik een keer vermoeid ben, het niet erg is een dag wat minder te doen."

Olympisch jaar

Terwijl de Nederlanders floreerden op World Cups, EK's en WK's, probeerde Roest zijn weg omhoog te vinden. Hij liep echter zichzelf daarin voorbij. De allrounder nam wel eens rust, maar: "Dan wilde ik daarna weer meer doen omdat ik het gevoel had iets te hebben gemist. Uiteindelijk ga je op die manier achter de feiten aan lopen. Ik begon de winter met een achterstand en die wilde ik inhalen. Maar dat kan niet meer als de winter eenmaal is begonnen."

Het enige positieve voor Roest is dat de blessures speelden in een niet-olympisch jaar. Inmiddels is hij net als de andere Nederlandse schaatstoppers begonnen aan de voorbereiding voor de Winterspelen in Milaan van 2026. Desondanks wil hij zich nog niet rijk rekenen. "Het is nog ver weg. Ik moet mijn eerste wedstrijd nog rijden om weer op mijn oude niveau te komen", stelt hij.