Topschaatsers Kjeld Nuis en Joy Beune hebben een intiem inkijkje gegeven in het olympisch dorp. Er gingen tijdens de Winterspelen veel geruchten over het aantal condooms dat daar zou worden verbruikt.

TeamNL kwam maandag terug in Nederland en Beune en Nuis zaten die avond al aan de bar bij Vandaag Inside. Daar spraken ze over hun ervaringen in het olympisch dorp. Het koppel ging voor het eerst samen naar de Spelen en dat had volgens presentator Wilfred Genee een groot voordeel.

"Wel fijn dat jullie een relatie hadden, want jullie hadden die condooms natuurlijk niet nodig", zegt hij. De organisatie van de Spelen promoot het hebben van veilige seks al jaren door middel van het gratis verstrekken van condooms aan de deelnemers. Tijdens afgelopen editie kwam echter het nieuws naar buiten dat de voorraad er al in de eerste week doorheen was in Cortina. Er werden zo'n 10.000 condooms verstrekt voor de volledige olympische periode.

'Dan moesten ze het 80 keer per dag doen'

"Ja, ik weet van niks", begint Nuis. "Ik heb ze niet eens gezien", vult Beune aan. "Ik denk dat dit een publiciteitsstunt was", vervolgt de schaatser van Team Reggeborgh. "10.000 condooms in een week op... Ja, dag. Dat was ergens in een dorpje in Cortina, daar zat 300 man. Dan moesten ze het tachtig keer per dag doen", grapt hij.

Volgens Nuis hebben de schaatsers er sowieso geen nodig. "Wij hebben dat rubberpak al aan. Dus zo'n ding hoeven wij helemaal niet. Onzin", zegt hij met een lach.

Olympische medailles

De 26-jarige Beune maakte haar olympisch debuut in Milaan. Ze ging naar huis met een zilveren medaille op de ploegenachtervolging. Op de 3000 meter werd ze vierde. Nuis deed al twee keer eerder mee aan de Spelen en voor de 36-jarige was deze editie vermoedelijk de laatste. Bij zijn laatste olympische wedstrijd op de 1500 meter won hij een bronzen medaille.