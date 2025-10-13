Topschaatsster Femke Kok is nog voordat het schaatsseizoen echt is begonnen al een veelbesproken atlete. Ze reed een verbluffend baanrecord op de 1500 meter in Thialf. En in gesprek met een nieuw magazine zorgt ze voor een beeld van Kok 'zoals je haar nog niet kende'.

De regerend wereldkampioene op de 500 meter liet zich interviewen door het nieuwe blad FAMKE, een blad 'voor vrouwen in het noorden'. De Friezin met een naam die lijkt op FAMKE mag natuurlijk niet ontbreken.

Huis

De 25-jarige sprintster vertelt dat ze lange tijd geen drang voelde om het ouderlijk huis te verlaten. "Mijn ouders zijn vaak weg in de zomer, ze werken overdag. We zitten elkaar totaal niet in de weg", legt ze uit. En bovendien was de ijsbaan dichtbij.

Maar inmiddels heeft ze toch besloten om op eigen benen te staan. Dat leverde helaas wel incorrecte berichten op in de media. Ze stipt aan dat ze las dat ze in een enorme villa zou wonen. Het artikel meldde ook de vermeende hypotheek van de schaatstopper. En dat terwijl op de grond die Kok had gekocht nog niet eens een pand was verrezen. "De bouw moest nog beginnen, joh. Maar blijkbaar had ik opeens een heel landgoed", spot Kok.

Liefdesleven van Femke Kok

En zo merkt ze wel vaker dat er onjuiste verhalen over haar de ronde doen. "Dan denk ik: huh? Waar komt dit vandaan?", zegt ze. "Het is gewoon vervelend, want het is niet waar. En áls je er iets over zegt, ben je weer bang dat het verdraaid wordt. Dus laat je het maar gaan."

Haar liefdesleven komt ook op tafel. Ze had gedurende vier jaar een geliefde. Nadat ze uit elkaar gingen had Kok wel enkele dates, maar tot op heden is er nog geen nieuwe vaste partner in haar leven. "Ik voel geen druk om iets te moeten. Het komt wel als het komt", zegt ze daarover. "Ik wil gewoon goed in m’n vel zitten, de rest zie ik dan wel."

Baanrecord Femke Kok

Na haar zeer onverwachte baanrecord van eerder in oktober zei ze: "Dat het zo goed was, dat had ik nooit kunnen verwachten. Toen ik over de finish kwam, riepen mensen: 'Je hebt een baanrecord!'. En ik dacht: huh, wat zeggen zij nou. Want ik was er oprecht niet mee bezig. Dit had ik eigenlijk helemaal niet verwacht, omdat mijn focus dit seizoen echt op de 500 en de 1000 meter ligt."