Het zijn prachtige tijden voor Femke Kok. De Nederlandse schaatsster schreef het afgelopen weekend geschiedenis door een sensationeel wereldrecord te schaatsen op de 500 meter. Dat leverde natuurlijk een enorme portie aandacht op. Zelfs in Canada, waar Kok nu is, wordt ze overladen met cadeaus.

Wie de Instagram Story van Kok kop dinsdag bekijkt, zal misschien even schrikken. De topschaatsster plaatst een foto waarin ze meerdere ballonnen laat zien. Heel even lijkt het er op alsof Kok een ongeluk heeft gehad, maar dat is natuurijk niet waar. De presentjes en kaartjes zijn vanwege haar wereldrecord in Salt Lake City.

Het afgelopen weekend knalde ze namelijk naar een prachtige tijd van 36.09 op de korste schaatsafstand en daarmee verbrak ze het wereldrecord van Sang Hwa-Lee uit 2013. Dat leverde natuurlijk wereldfaam en een boel reacties op. Een aantal fans besloot om ook een fysiek aandenken te sturen door middel van ballonnen en een kaartje. Vanuit Canada laat Kok weten ze dat zeer fijn vindt. "Bedankt voor alle lieve berichten", schrijft ze.

Complimenten van schaatslegendes

De historische rit van Kok in de Verenigde Staten zorgde voor veel bewondering. Ook bij haar coach Gerard van Velde. "Deze tijd, niet normaal natuurlijk. Met bijna drie tienden heeft ze dat oude record verpulverd. Toen ging mijn hartslag wel even omhoog." In de Sportnieuws.nl-videoserie Dromen van Goud was ook Marianne Timmer, drievoudig olympisch kampioene, vol lof. "Geweldig natuurlijk. Ik denk: nog heel even en we zitten onder die 36."

Nieuw record voor Femke Kok?

Misschien lukt dat aankomend weekend wel. Dan komen Kok en consorten in actie in het Canadese Calgary. Daar worden doorgaans ook razendsnelle schaatstijden neergezet. Wie weet zien we de Nederlandse dus wederom schitteren. Timmer sluit het in elk geval niet uit, want zelfs in Koks recordrace zag ze nog wat verbeterpunten. "Ze pakte in de race van het wereldrecord de buitenbocht heel hoog. Ze kan nog iets meer naar de blokjes toe, want ze houdt de bocht makkelijk. Dat aansnijden is natuurlijk wel cruciaal. Het zou wel heel gaaf zijn onder de 36."

